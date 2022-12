Kimi Räikkösen painolasti varjostaa Justusta, 17 – ”Ihmiset odottavat minulta jotakin sen takia”

Justus Räikkönen, 17, haluaa, että jonakin päivänä hänet tunnetaan ralliansioistaan, ei sedästään.

Justus Räikkönen (vas.) on Kimi Räikkösen veljenpoika.

Yllätys on melkoinen, kun 17-vuotias moottoriurheilulahjakkuus nimeltä Räikkönen avaa suunsa mediatilaisuudessa.

Kimi Räikkönen tunnettiin urallaan, etenkin sen alussa, mutisevana tuppisuuna, mutta hänen veljenpoikansa Justus Räikkönen on aivan toista maata.

Nuori Räikkönen on luonteva ja ikäisekseen jopa poikkeuksellinen esiintyjä. Minkäänlaisesta jännityksestä tai jäpityksestä ei ole tietoakaan. Juttua tulee, huumoriakin. Hän rytmittää puhettaan taitavasti äänenpainoja käyttäen.

– Mikäs tässä! Nyt tämä on vielä niin uutta, että jaksaa puhua. Jos kymmenen vuoden päästä kysytään vielä samoja kysymyksiä, niin sitten voi olla, että alkaa vähän jo nyrppiä, Justus Räikkönen nauraa.

Syy Helsingissä järjestettyyn mediatilaisuuteen on moottoriurheilussa. Räikkönen ajaa kaudella 2023 SM-rallikauden Secto Automotive Labsin tallissa SM3-luokassa.

Tallin toinen kuljettaja SM1-pääluokassa on muuan Heikki Kovalainen. Räikkönen–Kovalainen. Tästä kaksikosta on kuultu ennenkin.

– Totta kai tavoite on päästä huipulle, mutta vielä on aikaista miettiä liian pitkälle. Mennään askel kerrallaan. Ensimmäinen tavoite on päästä podiumille SM-sarjassa tällä uudella autolla (Peugeot 208 Rally4). Sitten Suomen mestaruus ja sitä rataa, Räikkönen sanoo.

Justus Räikkönen aloittaa tammikuussa Tunturirallissa kolmannen rallikautensa.

Räikkönen ajoi SM-rallia jo viime kaudella pienimmässä SM5-luokassa. Jyväskylän MM-rallissa hänestä tuli kilpailun historian nuorin kuljettaja.

Pääkaupunkiseudulla kasvanut Räikkönen opiskelee ammattikoulussa toista vuotta autoalaa moottoriurheilulinjalla. Ammattikoulun Räikkönen aikoo suorittaa loppuun, mutta sitten hän kaavailee keskittyvänsä täysillä ralliunelmansa tavoitteluun.

– Joskus oli suunnitelmana lähteä jatko-opiskelemaan, mutta täytyy nyt katsoa, lähdenkö vielä vai sitten joskus vasta.

Ainakin vielä toistaiseksi rallikuski Räikkönen tunnetaan enemmän sedästään, joka on yksi tunnetuimmista suomalaisista kautta maailman.

Muutenkin Räikkösten suvun suonissa on bensa virrannut.

Justuksen isoisä Matti oli autourheilumies henkeen ja vereen. Hänen isänsä, Kimin kaksi vuotta vanhempi isoveli Rami ajoi niin rata- kuin rallikisoja. Myös Justuksen äiti Kristiina on autourheiluihmisiä. Hän on ajanut itse kilpaa ja toiminut myös miehensä Ramin kartanlukijana rallissa.

Justusta alkaa hymyilyttää, kun IS näyttää hänelle kuva-arkistosta löytynyttä otosta syksyltä 2007. Siinä hän istuu 2,5-vuotiaana mikroauton ratissa.

– Tuo auto tuli minulle jo synnytyssairaalaan!

Lokakuussa 2007 otetussa kuvassa Rami Räikkönen poikiensa Tiituksen (vas.) ja Justuksen kanssa.

Sukunimi Räikkönen ei ole moottoriurheilussa ihan mikä tahansa nimi. Sen myös Justus on saanut huomata.

– Ehkä se kerää tietynlaista kateutta, mutta siihen on tottunut. Moottoriurheilussa se on... En sano taakka, mutta sellainen juttu, että odotuksia kohdistuu. Siihenkin tottuu.

– Mutta kun viivalla ollaan kypärät päässä, aina lähdetään samalta viivalta. Ihan sama, mistä tulemme ja keitä olemme.

Sedältään Kimiltä nuori rallikuski on saanut selvät sävelet soraränneihin.

– Ei oikeastaan muuta kuin, että ”pelottomasti kaasu pohjassa vaan ja antaa mennä, nautiskele.”. Ei ainakaan ole himmaamaan pyydetty.

– Olemme me Kimin kanssa tekemisissä aina, kun olemme kaikki yhtä aikaa Suomessa. Käymme näkemässä ja teemme yhdessä asioita. Mutta molemmilla perheillä on omat elämät, Räikkönen sanoo.

Secto Automotive Labs ajattaa SM-rallikaudella 2023 kahta autokuntaa. SM1-luokassa Janni Hussi (vas.) ja Heikki Kovalainen, SM3-luokassa Justus Räikkönen ja kartanlukija Mikael Korhonen.

Moottoriurheilu ei tunnetusti ole halpaa lystiä. Räikkönen ei halua vastata suoraan, onko hän saanut unelmansa tavoitteluun rahallista tukea Sveitsissä asuvalta sedältään, joka tienasi F1-uransa aikana satoja miljoonia euroja.

– En ole ikinä halunnut puhua rahajutuistani, mutta Icemanin tarrat mulla on kyljessä, niin siitä voi miettiä, Räikkönen toteaa.

Vaikka Kimi Räikkönen on monille muille tarunhohtoinen legenda, Justukselle hän on vain tavallinen setä.

– Ihmiset kuvittelevat, että se olisi minulle jotenkin yliluonnollista, vaikkei se sitä ole. Jotkut ihmiset odottavat minulta jotakin sen takia, kuka setäni on, eikä ehkä aina ajattele sitä, että setäni on minulle samanlainen kuin jollekin muulle on jonkun muun setä. Siinä ei ole mulle mitään erityistä.

Kuuluisasta sukulaismiehestä puhuminen ei kuitenkaan vaikuta olevan rallilupaukselle lainkaan kiusallista.

– Ymmärrän sen erittäin hyvin ja vastaan aina, jos jotain kysytään. Olen oikeastaan tottunut siihen. Vaikkei media tulisi kysymään, niin sitten joku muu tulee kysymään Kimistä.

Räikkönen kuitenkin toivoo, että jonakin päivänä hänet tunnetaan ennen kaikkea omista ansioistaan.

– On kiva tietää, päästäänkö ikinä siihen pisteeseen tai kauanko kestää, että uutisoidaan rallikuski Justus Räikkösestä, eikä Kimi Räikkösen veljenpojasta.

– Silloin ainakin tietäisi, että jotakin on mennyt oikein, jos aletaan tuntea omalla nimellä.