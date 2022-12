Kalle Rovanperä otti kantaa Ott Tänakin kohuratkaisuun

Suomalainen rallimestari odottaa kutkuttavaa MM-kautta.

Kalle Rovanperä on etevä rallikuski.

Maailmanmestari Kalle Rovanperä kommentoi Motorsportille rallimaailman viime aikojen kuuminta puheenaihetta, Ott Tänakin siirtoa Fordin M-Sport -talliin.

Viime kaudella Hyundailla siltoja polttaneen virolaisen sopimus M-Sportille julkaistiin tällä viikolla.

– On mukavaa, että Ott meni M-Sportille. Sen ansiosta meillä voittavia kuljettajia kaikissa tiimeissä. Se tietää isoa haastetta meille, isompaa kuin viime kaudella. Meidän on pakko puskea entistä kovempaa ja olla tasaisempia, Rovanperä kommentoi Motorsportille.

Tammikuussa Monte Carlossa käynnistyvän MM-sarjan ympärillä on kutkuttavaa sähinää.

Tänak tuo virtaa Fordin toimintaan, ja Hyundain ykköskuskin Thierry Neuvillen taidot tiedetään.

Sinivalkoista mielenkiintoa lisää Esapekka Lappi, joka kurvailee täyden sarjan Neuvillen tallikaverina.

– Mestaruuden puolustaminen on vaikeaa, se on selvä. Uskon, että Hyundain on paljon lähempänä meitä kuin viime kauden alussa, Rovanperä pohdiskeli.

Rovanperä voitti viime kaudella kuusi 13 rallista. Tänak nappasi kolme ja Neuville kaksi ykkössijaa.

Ensi kaudella joitakin ralleja kaasuttelevat ranskalaismestarit Sebastien Loeb ja Sebastien Ogier ottivat voitot mieheen.