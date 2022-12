Jari-Matti Latvala selvisi 4,5 miljoonan veroveloista – kertoo nyt liikuttuneena: ”OIin ihmisenä aivan hajalla”

Fakta

Näin verotus toimii

Ulkomaille pysyvästi muuttaneet Suomen kansalaiset ovat usein rajoitetusti verovelvollisia.

Rajoitetusti verovelvollinen henkilö on verovelvollinen Suomeen vain Suomesta saaduista tuloista. Esimerkiksi Suomessa olevasta kiinteistöstä saatavista vuokratuloista on maksettava verot Suomeen vaikka asuisi kiinteästi ulkomailla.

Ulkomailla asuvasta, rajoitetusti verovelvollisesta Suomen kansalaisesta tulee Suomessa yleisesti verovelvollinen, jos hän oleskelee Suomessa yhtäjaksoisesti yli kuusi kuukautta tai hänen varsinainen asuntonsa ja kotinsa on Suomessa.

Oleskelu ei ole sidottu kalenterivuoteen.

Jos verohallinnon tietoon tulee, että ulkomailla asuvan henkilön kuuluisikin olla yleisesti verovelvollinen Suomessa, verohallinto pyytää verovelvolliselta selvitystä tilanteesta.

Jos selvitystä ei saada, verohallinnolla on mahdollisuus pyytää vertailutietoja esimerkiksi pankeilta tai pyytää tietoja virka-apuna ulkomailta.

Monimutkainen asiakokonaisuus

Veronmaksajain keskusliiton lakiasiain johtaja Vesa Korpela sanoo IS:lle, ettei asumiskuvioiden tulkitseminen ole aina todellakaan yksinkertaista. Esimerkiksi moottoriurheilutähdet oleskelevat vuoden aikana työnsä vuoksi eri puolilla maailmaa.

– Nykyaikaiset maailmankansalaiset reissaavat ympäri maailmaa ja heillä on tukikohtia monessa maassa. Kukaan ei yritä välttämättä huijata millään tavalla, vaan välillä on ihan oikeasti vaikea arvioida, missä on varsinainen asunto ja koti.

– Siitäkin tulee usein riitaa, kun kaksi valtiota haluaa verottaa samaa henkilöä vakituisena asujana.

Jos henkilö päätyy verottajan syyniin, tarkistukseen menee moni asia.

– On tapauksia, jossa eläkeläiset, jotka asuvat vuodesta noin puoli vuotta Espanjassa ja puoli vuotta Suomessa, ovat joutuneet selvityksen kohteeksi. Siinä on selvitetty luottokorttien käytöstä lähtien kaikki asiat, sähkön kulutukset, lehtien tilaukset ja niin edelleen.

Marko Lempinen, Jelena Leppänen

Ulkomaanverotuksesta kertova artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 16.10.2019, kun Latvalan verokiista oli tullut julkisuuteen.