Ott Tänak haluaa liikaa rahaa – paljastus kulisseista kertoo karua kieltä virolaisen vaatimuksista

Tallipomo avautuu Ott Tänakin palkkapyynnöstä.

RALLIN MM-sarjassa kilpailevat tehdastallit Toyota ja Hyundai vahvistivat perjantaina odotetut kuljettajakokoonpanonsa ensi kaudelle.

Kuten ennakoitua, nimilistoilta puuttui vuoden 2019 maailmanmestari Ott Tänak.

MM-sarjan kuljettajamarkkinat kuumenivat loppuvuodesta, kun virolaistähti Tänak, 35, ilmoitti lähtevänsä ennenaikaisesti Hyundailta.

Tänakin ensi kauden suunnitelmat ovat tätä kirjoittaessa edelleen hämärän peitossa.

Tänakin tulevaisuudella on spekuloitu kiivaasti. Siirtyykö hän Fordeja ajattavaan M-Sport-talliin kokoaikaiseksi tai osa-aikaiseksi kuljettajaksi? Pitääkö hän sapattivuoden vai lopettaako virolainen kokonaan aktiiviuransa?

M-Sportin nokkamiehiin kuuluva Richard Millener on todennut tallin käyneen keskusteluja useiden kuljettajien – myös Tänakin kanssa.

Autosport-lehdessä Millener avautuu keskusteluista Tänakin kanssa. Millener myöntää, että osapuolilla on vaikeuksia löytää yhteistä säveltä rahasta.

– On selvää, että Ott on vaihtoehto, mutta hän on vaihtoehto, joka on erittäin vaikea meille taloudellisesti, Millener sanoi.

– Maailmanmestareilla on hintalappunsa. Yritämme tehdä kaikkemme, jotta pystyisimme työskentelemään hänen kanssaan, mutta se on vaikeaa, Millener jatkoi.

Tänakin kannalta tilanteen mutkikkaaksi tekee lisäksi se, että myös ranskalainen supertähti Sébastien Loeb on tyrkyllä ajamaan MM-ralleja M-Sportin Fordilla.

Yhdeksänkertaisella maailmanmestarilla Loebilla, 48, on valtava markkina-arvo ja Red Bullin sponsorituki selkänojanaan. Lisäksi hän voitti tänä vuonna sensaatiomaisesti maineikkaan Monte Carlon MM-rallin M-Sportin Fordilla.

Piakkoin 49 vuotta täyttävä supertähti Sébastien Loeb on edelleen kovassa vireessä.

M-Sportin kuljettajakokoonpanoon ovat Loebin ja Tänakin lisäksi tyrkyllä ainakin brittikuljettaja Gus Greensmith ja ranskalainen Pierre-Louis Loubet.

Sekä Greensmith että Loubet ovat 25-vuotiaita ja heidän lisäkseen M-Sportin yhteydessä on spekuloitu muillakin nuoremman polven kuljettajilla, joten tunkua talliin riittää.

M-Sportin resurssit ovat rajalliset, joten tallissa pitää miettiä erityisen tarkasti, kuinka montaa autoa sen on järkevää ja tarkoituksenmukaista eri ralleissa ajattaa. Tämän on myös Millener avoimesti myöntänyt.

Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala, 37, vahvisti perjantaina tallin järjestämässä mediahetkessä, että se on halukas vuokraamaan Rally1-autoja MM-ralleihin tehdastallinsa ulkopuolisille kuljettajille. Toyota on jo saanut alustavia tiedusteluja asiasta.

TOYOTAN tehdastallin ensi kauden kisakuljettajat on siis jo nimetty, mutta mahdollisuus vuokraukseen voisi tarjota Tänakille sauman päästä käsiksi Toyotan kilpailukykyiseksi tiedettyyn autoon. Tämä voisi olla mahdollista Tanäkille siis yksittäisissä ralleissa ja siitä pitäisi sopia tapauskohtaisesti.

Lue lisää: Ott Tänak sittenkin Toyotan rattiin? Asiantuntija kommentoi tulikuumia spekulaatiota

TÄNAK voitti maailmanmestaruuden Toyotan tehdastallin ajokilla vuonna 2019. Hän on aiemmin kilpaillut myös M-Sport-tallin Fordeilla.