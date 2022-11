Kalle Rovanperä julkaisi hurjan videon – driftailee kalastajahattu päässään sometähden kanssa

Kalle Rovanperä hurjasteli Japanissa.

Rallin maailmanmestari Kalle Rovanperä, 22, on vaihtanut raskaan kauden jälkeen vapaalle ja viettää aikaa tallinsa Toyotan kotimaassa Japanissa. Rovanperä julkaisi Instagramissa vauhdikkaan videon, jossa hän on Japanissa rakkaan driftausharrastuksen parissa.

Videolla Rovanperä sudittelee todella lähekkäin japanilaisen ammattidriftaaja Daigo Saiton kanssa.

Rovanperä vie videolla rajusti lommoilla olevaa punaista Mazda MX-5 -avoautoa tukevassa sivuluisussa ja näyttää nauttivan menosta. Kesken ajon Rovanperä näyttää kieltään kameralle.

Päässä Rovanperällä on niin kutsuttu kalastajahattu, joka on noussut moottoriurheilupiireissä suosioon. Aiemmin vastaavan mallinen lakki on nähty F1-kuski Valtteri Bottaksen päässä.

Saito on julkaissut Instagram-tilillään yhteiskuvan Rovanperän kanssa ja yhden videon Tokio Drift -elokuvan henkisestä ajosessiosta.

Saiton videolla näkyy, että Rovanperän laina-ajokki on melkoisen rujossa kunnossa. Yksi Rovanperän kavereista onkin innostunut kommentoimaan Saiton julkaisua irvaillen.

– Tuo Miata näyttää samalta kuin jokainen auto Kalle Rovanperän testiajon jälkeen, kommentoi Anssi Tarvainen, jonka kanssa Rovanperä on kiertänyt drifting-kisoja.

Sivuluisussa ajaminen eli drifting on saanut alkunsa juuri Japanissa. Driftingin perusideana on ajaa sivuluisussa mahdollisimman suuressa kulmassa koko radan leveyttä hyödyntäen niin suurella nopeudella kuin mahdollista.

Ammattidriftaaja Saito, 42, onkin lajin emämaassa niin suosittu, ettei Rovanperä pärjää tälle Instagram-suosiossa. Saitolla on sosiaalisen median kuvapalvelussa yli 580 000 seuraajaa. Rovanperän seuraajamäärä on 227 000.

Driftaus on Rovanperälle rallin ohella harrastus ja sivulaji. Hän on harrastanut lajia vuosia ja osallistui myös menneen rallikauden aikana kisoihin. Loppukesästä hän voitti Pohjois-Euroopan mestaruussarjaan kuuluvan Venetsia Drifting -kilpailun Kokkolassa.

Rovanperä on kilpaillut driftingissä myös Euroopan DMEC-sarjassa. Rovanperä on kertonut, että ajaisi enemmänkin kakkoslajiaan, jos rallin MM-sarjan kiireinen aikataulu sen sallisi.