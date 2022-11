Nyt se on varmaa! Esapekka Lappi siirtyy Hyundaille – ”Elämä on täynnä yllätyksiä”

Hyundai vahvisti odotetusti suomalaisen sopimuksen.

Esapekka Lappi, 31, siirtyy Toyotalta Hyundaille rallin MM-sarjassa. Hyundai vahvisti asian perjantaina.

Hyundai kertoo, että Lappi ja hänen kakkoskuljettajansa Janne Ferm, 42, ajavat ensi kaudella kaikki MM-rallit. Päättyneellä kaudella Lappi ajoi Toyotalla osa-aikaisena kuljettajana. Hän vuorotteli ralleissa ranskalaistähti Sebastien Ogierin, 38, kanssa.

– Elämä on täynnä yllätyksiä. Mahdollisuus liittyä Hyundaille ja mahdollisuus täyteen MM-ajo-ohjelmaan oli jotain, mitä emme odottaneet. Tämä on unelma ja ainutlaatuinen mahdollisuus, Lappi lausui Hyundain tiedotteessa.

Paikka Hyundaille aukesi, kun virolaistähti Ott Tänak, 35, lähti Hyundailta.

Lappi sanoo olevansa luottavainen ensi kaudestaan eteläkorealaisvalmistajan leivissä.

– Mitä olen kuullut, niin ensi vuosi näyttää erittäin lupaavalta. Tiedämme, että töitä on paljon, mutta olemme Jannen kanssa sitoutuneet siihen. Uskon, että meillä on tallille paljon annettavaa, Lappi hehkutti.

Lapin tallitoverina Hyundailla on 34-vuotias belgialaistähti Thierry Neuville, joka ajaa myös kauden kaikki MM-rallit. Lisäksi suomalaisen tallikavereina kaasuttelevat espanjalaiskonkari Daniel Sordo, 39, sekä 32-vuotias irlantilainen Craig Breen. Sordo ja Breen vuorottelevat MM-osakilpailuissa.

Hyundain mukaan kokemus oli kuljettajakokoonpanon tärkein valintakriteeri.

– Meillä on kuljettajakokoonpano, joka pystyy taistelemaan kärkisijoista jokaisella ajoalustalla, kun Esapekka liittyy talliin kokoaikaisella pestillä. Esapekalla on myös tarvittavaa kokemusta Rally1-automme kehittämiseen. Se on olennaista kauden aikana, sanoi Hyundain rallitallin nokkamiehiin kuuluva Julien Moncet.

Vielä alkusyksystä Lappi painotti, että hänen ensisijainen vaihtoehtonsa on jatkaa uraa Toyotalla. Hän korosti viihtyvänsä erittäin hyvin Toyotalla ja kehui tallin ilmapiiriä.

Silti Lappi sanoi, että hän haluaa jälleen ajaa MM-sarjassa täysiaikaisena kuljettajana kaikki kauden rallit ja taistella kuljettajien maailmanmestaruudesta.

Hän on aiemmin kertonut keskustelleensa myös perheensä parissa koko MM-sarjan kiertämisestä. Lappi raportoi saaneensa puolisoltaan niin sanotusti vihreää valoa koko MM-sarjan ajamiseen.

LAPPI on voittanut urallaan toistaiseksi yhden MM-osakilpailun. Hän ajoi Toyotalla ykköseksi Suomen MM-rallin soraränneissä vuonna 2017. MM-osakilpailujen palkintopallisijoja hänelle on kirjattu yhteensä kymmenen.