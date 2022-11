Emil Lindholm nappasi taas MM-tittelin – onnesta soikea rallimies vihjaili tulevasta: ”Varmasti hyvät saumat siihen”

Emil Lindholmin, 26, tulevaisuus vaikuttaa kirkkaalta.

Emil Lindhomista ja hänen kakkoskuljettajastaan Reeta Hämäläisestä tuli tuplamestareita rallin MM-sarjassa.

Skodalla ajava suomalaiskaksikko otti sunnuntaina WRC2-luokan mestaruuden Japanissa. Tätä ennen he olivat varmistaneet jo WRC2 Junior -luokan mestaruuden.

Kajetan Kajetanowiczin Skoda vaurioitui perjantaina ulosajossa sen verran pahasti, ettei puolalaiskuljettaja pystynyt jatkamaan kilpailua lauantaina.

Lindholmille Kajetanowiczin keskeytys tarkoitti sitä, että suomalaiselta vaadittiin WRC2-mestaruuden varmistamiseen sijoitus kilpaluokan viiden nopeimman joukkoon.

Japanin MM-rallin päätöspäivään Lindholm lähti luokkajohdossa, mutta malttoi varmistella mestaruutta. Lopulta hän sijoittui WRC2-luokan kilpailussa kolmanneksi ja yleiskilpailussa yhdeksänneksi.

– Japanin rallin voiton menettäminen ei satuta yhtään. Meillä oli paljon isompi tavoite mielessä ja sen saavuttaminen onnistui, Lindholm hehkutti tiedotteessa.

Suomalaisille MM-rallikausi oli riemukas.

Kalle Rovanperä, 22, valloitti maailmanmestaruuden pääluokassa, Lindholm napsi titteleitä WRC2-luokassa ja WRC3-luokan mestaruus meni puolestaan 25-vuotiaalle Lauri Joonalle.

– Tämä mestaruus on urani ehdoton kohokohta tähän mennessä. Oli upeaa, että pääsimme jatkamaan tätä suomalaiskuljettajien menestyssarjaa, Lindholm iloitsi.

Emil Lindholm ajoi yleisömeren seassa kohti maaliseremonioita Japanissa.

Lindholm puhuu liki virheetöntä englantia ja opiskelee Svenska handelshögskolanissa eli Hankenilla.

Lindholm on ensisijaisesti rallikuljettaja, mutta myös opiskelu on hänelle tärkeää. Pääaineenaan rahoitusta opiskeleva Lindholm valmistelee pro gradu -tutkielmaansa.

– Opiskelu on tärkeä vastapaino rallille. Sitten ralliura, se voi olla lyhyt tai pitkä, mutta elämää on sen jälkeenkin. Sen takia haluan, että minulla on tutkinto, Lindholm sanoi Ilta-Sanomille hiljattain.

Lindholmin isä on moninkertainen Suomen mestari ja MM-sarjassakin huippuautoilla kilpaillut Sebastian Lindholm, 61.

Sebastian Lindholm on tietenkin ensisijaisesti Emilin isä, mutta hänen merkitystään ei voi väheksyä pojan ralliuralla.

– Isä on ollut korvaamaton apu minulle – esimerkiksi rahoituksen keräämisessä. Lisäksi hän kiertää kisoissa mukana auttamassa. Pohditaan yhdessä taktiikoita ja rengasvalintoja.

Lindholm on ollut päättyneellä kaudella niin sanotusti puoliammattilainen.

– Olen saanut ajaa nyt puolitoista vuotta testiä Skodan tehtaalle. Olen kilpaillut vielä yksityistallin autolla, mutta tehtaan kanssa on paljon yhteistyötä. Olen päässyt ajamaan paljon ja päässyt aidosti hyödyntämään Skodalla olevaa tietotaitoa, hän kertoi.

MANAGERINA Lindholmilla on rallin kaksinkertainen maailmanmestari Marcus Grönholm, joka on hänen isänsä serkku.

– Voi silti sanoa, että Marcus ja isä minua yhdessä manageroivat.

Lindholmin kakkoskuljettajana työskentelevän 34-vuotiaan Hämäläisen merkitys kaksikon työssä on iso. Etenkin Hämäläisen rytmitys ja painotukset nuotinluvussa on pantu merkille lajipiireissä.

– Reeta käyttää ääntä hyvin ja painottaa hyvin. Se toimii erinomaisesti, Lindholm sanoo.

Reeta Hämäläiselle ja Emil Lindholmille voi povata kirkasta tulevaisuutta.

Lindholmin ja Hämäläisen tavoitteet rallissa ovat korkealla. MM-sarjan pääluokkaan pitäisi nousta. Suurena tavoitteena on ylimmän luokan maailmanmestaruus.

– Mitään ei ole sovittuna ensi vuodesta. Uskon kuitenkin, että mestaruuden myötä meillä on varmasti hyvät saumat siihen, että jotain ensi vuoden MM-sarjassa ajamme, Lindholm totesi.

Joka tapauksessa Lindholmin tulevaisuus vaikuttaa kirkkaalta. Rallissa tulee tulosta ja lajissa tärkeät taustavoimat ovat hänellä kunnossa. Lisäksi opiskelu antaa tukevan selkänojan tulevaan.