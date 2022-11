EK14: Kalle Rovanperä rämpii kaukana kärjestä, järjestäjät tunaroivat Japanin MM-rallissa – Emil Lindholm ajamassa mestariksi

Japanin MM-ralli meni Kalle Rovanperältä ja järjestäjiltä pieleen, mutta Emil Lindholm porskuttaa.

Kalle Rovanperällä on ollut hankalaa tallinsa MM-kotirallissa Japanissa.

Tilanne 14/19 EK:n jälkeen Thierry Neuville, Hyundai 1.51.28,3 Elfyn Evans, Toyota +4,0 Ott Tänak, Hyundai +35,9 Takamoto Katsuta, Toyota +1.04,5 Sebastien Ogier, Toyota +2.46,7 Gus Greensmith, Ford +3.25,4 Emil Lindholm, Skoda +4.54,1 (WRC2) Sami Pajari, Skoda +5.41,7 (WRC2) Gregoire Munster, Hyundai +5.54,3 (WRC2) Teemu Suninen, Hyundai +5.56,5 (WRC2) Kalle Rovanperä, Toyota +6.41,7 Kisan loput erikoiskokeet on määrä ajaa sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Belgialainen Hyundai-kuljettaja Thierry Neuville johtaa Japanin MM-rallia lauantain ajopäivän jälkeen.

Kilpailussa toisena vaanii Toyotan brittikuljettaja Elfyn Evans, joka on hävinnyt Neuvillelle neljä sekuntia. Kolmantena on Hyundain virolaistähti Ott Tänak. Hänen eronsa kärkeen on liki 40 sekuntia.

Japanin MM-rallin järjestelyt ovat kangerrelleet läpi kilpailun. Perjantain ajopäivänä rallissa oli paha vaaratilanne, kun siviiliauto pääsi erikoiskokeelle kesken kilpailun. Lisäksi erikoiskokeita peruttiin.

Lauantaita vaivasivat myös ongelmat järjestelyissä. Lopulta lauantain Okazaki Cityn lyhyt yleisöerikoiskoe, pikataival numero 13, peruttiin liki tunnin viivyttelyn jälkeen.

Okazaki Cityn erikoiskoe oli määrä ajaa kahdesti aamulla Suomen aikaa, mutta ensimmäinen ajokerta peruttiin ja näin pikataival kaasuteltiin vain kertaalleen.

Japanin ralli on asfalttiralli, mutta Okazaki Cityn pätkällä tarjolla oli myös soraa ja ennen kaikkea mahdoton määrä pölyä. Näkyvyys 1,4 kilometrin pituisella pyörityksellä oli kehno.

Kalle Rovanperän haaveet Toyota-tallinsa MM-kotirallin voittamisesta Japanissa kaatuivat lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Tämän kauden maailmanmestari Rovanperä, 22, putosi kauaksi kärjestä ajovirheensä ja siitä seuranneiden ongelmien takia.

Rovanperä on hävinnyt kärjelle jo kuusi minuuttia ja 41,7 sekuntia. Hän jatkaa rallia 11. sijalta.

Kokonaistilanteessa kolmantena ennen harmejaan ollut Rovanperä ajoi kilpailun kahdeksannella erikoiskokeella mutkan pitkäksi ja törmäsi kallioon. Suomalaisen Toyotan oikea eturengas puhkesi törmäyksessä, ja se jouduttiin vaihtamaan ennen matkan jatkumista.

Rovanperä hävisi kahdeksannella erikoiskokeella kärjelle melkein kolme minuuttia.

Myös yhdeksännellä erikoiskokeella Rovanperällä oli ongelmia. Suomalainen hävisi pohja-ajan porhaltaneelle tallitoverilleen Sebastien Ogierille yli 23 sekuntia. Erikoiskokeen maalissa Rovanperä kertoi kolhineensa autoaan jälleen.

– Siellä oli jotain oikealla puolella, jossa meillä oli jo jotain, mutta se ei ollut iso osuma. Minulla ei ole enää vararengasta ja auto ei ole sataprosenttisessa kunnossa oikealta puolelta. Se ei käänny niin hyvin kuin pitäisi, Rovanperä raportoi järjestäjien haastattelussa.

Rovanperä myöhästyi kymmenennen erikoiskokeen lähdöstä, sillä hän vaihtoi jo kertaalleen hajonneen renkaan takaisin autoon. Syynä oli se, että Rovanperän piti selviytyä erikoiskokeelta yli 50 kilometrin matka huoltoalueelle eikä siirtymätaipaleella saa ajaa rikkoutuneella renkaalla. Rovanperän autossa oli vain yksi vararengas.

Rovanperä mateli rikkoutuneella renkaalla erikoiskokeen kymmenen maaliin ja kärsi lisää aikatappiota kärkeen nähden.

Hänen erikoiskoeaikansa olivat tämänkin jälkeen vaisuja. Rovanperä ennakoi Japanin rallin tiestöä vaikeaksi jo ennen kilpailun alkua.

Skoda-kuljettaja Emil Lindholm, 26, on puolestaan ajamassa WRC2-luokan mestariksi. Hän johtaa WRC2-luokan kilpailua Japanissa. Yleiskilpailussa hän on seitsemäntenä.

– Viides sija (luokassa) riittää meille mestaruuteen, joten sen mukaan ajetaan. Ei meidän kannata hirveästi repiä hyviä aikoja ja ottaa turhia riskejä. Täällä tien pinta ja sen myötä pito vaihtelee todella paljon, joten on pakko ottaa marginaalia, jos maaliin haluaa selviytyä, Lindholm kertoi tiedotteessa.

Skodalla ajava Sami Pajari, 20, on WRC2-luokan kilvassa toisena ja yleiskilpailussa kahdeksantena.

Entinen F1-mies Heikki Kovalainen, 41, on yleiskilpailussa sijalla 12. Kovalainen kaasuttelee vanhahkolla Skoda Fabia R5 -ajokilla.

Emil Lindholm on rattimies.

Japanin MM-rallin päätöspäivänä on määrä kaasutella vielä viisi pikataivalta. Kilpailun viimeisen erikoiskokeen pitäisi alkaa sunnuntaina aamuseitsemän jälkeen Suomen aikaa.