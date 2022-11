Kalle Rovanperällä tuskien taival Japanissa – rysäytti kallioon, rengasrikko, myöhästyi lähdöstä...

Kalle Rovanperä romahti kauas kärjestä Japanissa.

Tilanne 12/19 EK:n jälkeen Thierry Neuville, Hyundai 1.50.09,5 Elfyn Evans, Toyota +2,0 Ott Tänak, Hyundai +39,5 Takamoto Katsuta, Toyota +1.02,5 Sebastien Ogier, Toyota +2.46,1 Gus Greensmith, Ford +3.22,0 Emil Lindholm, Skoda +4.49,0 (Rally2) Sami Pajari, Skoda +5.38,4 (Rally2) Gregoire Munster, Hyundai +5.50,1 (Rally2) Teemu Suninen, Hyundai +5.54,1 (Rally2) Kalle Rovanperä, Toyota +6.41,0 Lauantaiaamuna ajetaan vielä kaksi erikoiskoetta.

Maailmanmestari Kalle Rovanperän voittotaisto kauden päättävässä Japanin MM-rallissa karkasi lauantain vastaisena yönä ajetulla kahdeksannella erikoiskokeella.

Kokonaistilanteessa vielä tuossa vaiheessa kolmantena ollut Rovanperä ajoi mutkan pitkäksi ja törmäsi kallioon. Suomalaisen Toyotan oikea eturengas puhkesi törmäyksessä, ja se jouduttiin vaihtamaan ennen matkan jatkumista.

– Ajoin hieman pitkäksi yhdessä mutkassa ja rengas puhkesi. Meidän piti vaihtaa rengas kesken erikoiskokeen, Rovanperä kertasi.

Rovanperä hävisi EK8:lla kärjelle kaksi minuuttia ja 46 sekuntia.

Erikoiskokeella yhdeksän Rovanperällä oli jälleen vaikeaa. Suomalainen hävisi pohja-ajan ajaneelle Toyotan Sebastien Ogierille yli 23 sekuntia. Erikoiskokeen maalissa Rovanperä kertoi kolhineensa autoaan jälleen.

– Siellä oli jotain oikealla puolella, jossa meillä oli jo jotain, mutta se ei ollut iso osuma. Minulla ei ole enää vararengasta ja auto ei ole 100-prosenttisessa kunnossa oikealta puolelta. Se ei käänny niin hyvin kuin pitäisi, Rovanperä myönsi erikoiskokeen maalissa MM-sarjalle.

Hyundain Thierry Neuville johtaa Japanin MM-rallia.

Rovanperä myöhästyi erikoiskokeen kymmenen lähdöstä rutkasti, sillä suomalainen vaihtoi jo kertaalleen hajonneen renkaan takaisin autoon. Syynä oli se, että Rovanperän piti selviytyä erikoiskokeelta yli 50 kilometrin matka huoltoalueelle eikä siirtymätaipaleella saa ajaa rikkoutuneella renkaalla. Rovanperän autossa oli vain yksi vararengas.

Rovanperä mateli rikkoutuneella renkaalla erikoiskokeen kymmenen maaliin yli minuutin pohja-ajan ajanutta Hyundain Ott Tänakia hitaampana.

– Ei pitäisi olla ongelma (selviytyä huoltoon). Yritimme päästä sinne ja korjata autoa, että voimme nauttia iltapäivällä vähän enemmän, Rovanperä kommentoi MM-sarjalle.

Rovanperä on pudonnut Japanin MM-rallissa 11:nneksi. Kun 12 erikoiskoetta on ajettu, Rovanperän ero kärkeen on lähemmäs seitsemän minuuttia.

Kärjessä on Hyundain Thierry Neuville kaksi sekuntia Toyotan Elfyn Evansia edellä. Kolmantena olevan Ott Tänakin ero kärkeen on 39,5 sekuntia.

Parhaana suomalaisena kokonaiskilpailun seitsemännellä sijalla ajaa WRC2-luokan kärkimies Emil Lindholm.

Lauantaiaamuna ajetaan vielä EK:t 13. ja 14. Artikkeli päivittyy.