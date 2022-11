Ott Tänak marssi median eteen – näin hän kommentoi ympärillään vellovaa kohua

Viron rallitähden Ott Tänakin tulevaisuus rallin MM-sarjassa on epäselvä.

Viron rallitähti Ott Tänak kommentoi ensimmäistä kertaa viime viikkojen dramaattisia tapahtumia Japanin MM-rallin yhteydessä.

Tänak ilmoitti lokakuussa jättävänsä Hyundain, jota on edustanut rallin MM-sarjassa vuodesta 2020 saakka. Tänakin riitaisan kauden jälkeen tehty päätös oli tallijohdolle pettymys, eikä hän tallipäällikkö Julian Moncet’n mukaan perustellut sitä Hyundaille mitenkään.

Tänak on viettänyt mediassa hiljaiseloa lokakuun lopulta lähtien, eikä 35-vuotias kaasuttelija raottanut juuri likapyykkiään myöskään Japanissa.

– Päätös lähteä ei ollut helppo. Lopullinen päätös tuli tietenkin melko myöhään, mutta vuosi on kaikkinensa ollut pitkä ja paljon asioita on tapahtunut, joten tämä on ollut aika stressaavaa. Lopulta päätös oli tämä, Tänak sanoi Dirtfishin mukaan.

– Päätös oli monen asian summa.

Jymyuutinen räväytti MM-sarjan kuskipaletin kertaheitolla auki, ja viime viikkoina rallia seuraavissa medioissa on spekuloitu viljalti niin Tänakin itsensä kuin muidenkin ajopaikkaa kärkkyvien kuskien ensi kauden suunnitelmia.

Virolaisen todennäköisimpänä vaihtoehtona on pidetty M-Sportia, mutta puheissa on myös väläytelty paluuta Toyotalle, josta mies lähti yllättäen mestaruuskautensa jälkeen vuonna 2019.

Toisaalta Tänakin perheessä on ollut terveyshuolia, joten virolainen puntaroi myös välivuoden pitämistä. Myös tulevaisuudensuunnitelmiensa suhteen Tänak vetää yhä tiukkaa linjaa.

– On vaikea kommentoida asiaa, kun ei ole oikein mitään kommentoitavaa. Voin sanoa, että minulla ei toistaiseksi ole mitään ensi vuodeksi. On puntaroitava, mikä on mahdollista. Kyse ei ole vain siitä, mitä minä haluan, Tänak sanoi.

MM-rallikausi päättyy Japanissa tulevana viikonloppuna. Toyotan Kalle Rovanperä on jo varmistanut maailmanmestaruuden.