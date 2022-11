Suomalaiskuljettajan huhutaan hyppäävän ensi kaudeksi Toyotan pahimmalle kilpailijalle.

Suomalaiskuski Esapekka Lapin ensi kauden näkymät ovat puhuttaneet rallikansaa viime päivät. Torstaina Dirtfish-sivusto uutisoi pieksämäkeläisen hyppäävän Toyotalta Hyundaille virolaiskuski Ott Tänakin paikalle.

Nyt asiasta raportoi myös moottoriurheilun jättiläissivusto Motorsport.com.

– Esapekka Lappi näyttäisi liittyvän Hyundain WRC-kokoonpanoon Ott Tänakin tilalle vuodelle 2023, sivustolla kirjoitetaan.

Jutussa nostettiin esiin, että aiemmin virolaiskuskin korvaajasuosikkina oltiin pidetty WRC2-luokan hallitsevaa maailmanmestaria Andreas Mikkelseniä.

– Nyt näyttää siltä, ettei Mikkelsen ole enää vaihtoehto Hyundain kokopäiväiselle tallipaikalle, sivustolla todetaan.

Ilta-Sanomat tiedusteli aiemmin tällä viikolla asiasta Esapekka Lapilta, joka kieltäytyi kohteliaasti kommentoimasta.

Lappi on ajanut tällä kaudella Jari-Matti Latvalan johtamalla Toyotalla, jossa hän on jakanut kuskipaikkansa kahdeksankertaisen maailmanmestarin Sebastien Ogierin kanssa. Suomalaiskuski on päässyt tositoimiin seitsemässä MM-rallissa.

Perjantaina myös Toyotan tallipäällikkö Latvala kieltäytyi kommentoimasta Lapin mahdollista siirtoa Hyundaille. Hän kuitenkin kertoi, että Toyotan ensi kauden kuljettajavalinnat julkistetaan marraskuun aikana.