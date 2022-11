Ott Tänak jätti huippupaikkansa tylysti – suomalaiskuljettaja testasi nyt salaa rallitykkiä

Ott Tänakin lähtöilmoitus on aiheuttanut kovaa kuhinaa Hyundain MM-rallitallissa.

Teemu Suninen on kuuma nimi rallin MM-kuljettajamarkkinoilla.

Teemu Suninen ajoi Hyundain Rally1-autoa, kun talli testasi tällä viikolla Suomessa, kertoo DirtFish-sivusto.

Testistä ei pidetty niin sanotusti mölyä. Siitä levinneet kuvat kuitenkin herättivät spekulaatioita siitä, että ajoiko Suninen testissä.

Suninen, 28, vahvistaa DirtFishille ajaneensa Hyundain Rally1-autoa kyseisessä testissä.

– Kyllä. Se olin minä. Kuvat ja spekulaatiot pitävät siis paikkansa, Suninen sanoi.

Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Suninen ajoi uuden sukupolven Rally1-hybridiautolla.

Paikka testaamiseen avautui, koska Hyundain virolaistähti Ott Tänak, 35, ilmoitti jättävänsä tallin tämän kauden jälkeen. Tänakilta jäi siksi myös kyseinen testi väliin.

Suninen kertoi nauttineensa Rally1-auton ajamisesta. Hän kertoi aistineensa auton hybridijärjestelmän tarjoaman lisävoiman sekä kehittyneen aerodynamiikan.

– Sain Hyundailta pyynnön, että olisinko valmis testaamaan. Minä vastasin siihen, että totta kai olen valmis, Suninen kommentoi DirtFishille.

Suninen on tällä kaudella kilpaillut Hyundain Rally2-autolla MM-sarjan kakkoskategoriassa WRC2-luokassa.

Hän on vahva ehdokas ajamaan ensi vuonna MM-sarjan pääluokassa Hyundain Rally1-autolla ainakin osa-aikaisena kuljettajana.

Tänakin tylyn ilmoituksen ja Hyundain yhteistyön päättyminen Oliver Solbergin, 21, kanssa tarkoittaa sitä, että eteläkorealaisvalmistaja tarvitsisi MM-rallitalliinsa päteviä kuljettajia.

Tallin vakituinen kuljettaja on 34-vuotias belgialaistähti Thierry Neuville. Espanjalainen konkarikuljettaja Daniel Sordo, 39, ajanee Hyundailla ensi kaudella osa-aikaisena.

Sunisen sauma on vahva ainakin osa-aikaisessa MM-ohjelmassa, eli käytännössä vuorottelussa Sordon kanssa.

– Kun katsoo kuljettajavalikoimaa ja sitä, että keitä on tarjolla, niin sanoisin, että olisi todella ihmeellistä, jos Teemulle ei tarjoutuisi paikkaa. Ja valikoitujen MM-osakilpailujen ajaminen on hänelle nimenomaan se todennäköisin vaihtoehto, sanoi manageri Timo Jouhki hiljattain Ilta-Sanomille.

Suninen sanoi Rally1-testin olevan positiivinen askel oikeaan suuntaan. Hänen tähtäimessään on kokoaikainen kisakuljettajan työ Rally1-ajokilla, mutta hän totesi olevansa iloinen myös mahdollisesta osa-aikaisesta pestistä.

DirtFish-sivustolla kerrottiin torstaina sivuston omiin lähteisiin nojaten, että Esapekka Lappi ajaisi Hyundailla ensi kaudella kaikki MM-rallit. Lappi, 31, on tällä kaudella ajanut valikoituja MM-ralleja Toyotalla.

Viime perjantaina Lappi kieltäytyi kohteliaasti kommentoimasta Ilta-Sanomille ensi kauden ammatillisia kuvioitaan.

SUNISELLE on vuosien saatossa kirjattu yhteensä 76 lähtöä MM-sarjassa. Hän on kiivennyt MM-sarjassa yleiskilpailun palkintopallille kolme kertaa. Kohokohtana on Sardinian rallin toinen sija vuonna 2019 Fordin ratissa.

Teemu Suninen on kaasutellut tällä kaudella Hyundain Rally2-autolla.

Hiljattain Suninen nappasi Hyundailla luokkavoiton Katalonian MM-rallissa. Hänen vauhtinsa ja suorituskykynsä on ollut tällä kaudella ajoittain erittäin hyvää, mutta synkkiä hetkiäkin on ollut – sekä kuljettajalla että tallilla.

Esimerkiksi Portugalissa tuli ulosajo ja Suomen MM-rallissa ajamalla tullut luokkavoitto vaihtui hylkäykseen sääntöjenvastaisen, hieman alipainoiseksi havaitun etupuskurin takia.

HYUNDAIN uuden Rally2-auton kehitystyössä Suninen kokee onnistuneensa. Hänen työhönsä on oltu myös Hyundailla tyytyväisiä. Lähes varmaa on se, että Sunisen työt Hyundailla jatkuvat tavalla tai toisella ensi kaudella.

Seuraavaksi Suninen kilpailee kuluvan MM-kauden päättävässä Japanin rallissa 10.–13. marraskuuta. Ajokkina hänellä on Hyundain Rally2-auto.