Sensaatioväite: Suomen rallihuippu korvaa Ott Tänakin

Rallisivusto Dirtfishin tietojen mukaan Esapekka Lappi ja Hyundai pääsivät sopimukseen tällä viikolla.

Suomalainen rallihuippu Esapekka Lappi, 31, siirtyy ensi kaudeksi Hyundain rallitalliin täysipäiväiseksi kuljettajaksi, kirjoittaa Dirtfish-sivusto. Dirtfishin tietojen mukaan Lappi ja Hyundai pääsivät yhteisymmärrykseen aiemmin tällä viikolla.

Lappi ajoi kuluneella kaudella osa-aikaisena kuljettajana Jari-Matti Latvalan kipparoimassa Toyotan WRC-tallissa. Lappi pääsi kaasuttelemaan rallin kuninkuusluokassa yhteensä seitsemässä osakilpailussa, joista 31-vuotias pokkasi kolme kolmatta sijaa. Hän jakoi autonsa uraansa jäähdyttelevän Sebastien Ogierin kanssa.

Lapin ja Hyundain sopimusta voi pitää melkoisena jymypaukkuna. Toyotan tallipäällikkö Latvala on ilmaissut tyytyväisyytensä tämän kauden kuljettajajoukkoonsa, eikä Lappikaan ole aiemmin vaikuttanut erityisen innokkaalta vaihtamaan osoitetta.

Alkusyksystä hän totesi Hyundaista kysyttäessä Ilta-Sanomille näin:

– Jotenkin kun on nyt kolunnut noita pääluokan tiimejä ja yksi on käymättä (Hyundai), niin en koe, että sinne haluaisin välttämättä mennä. Siinä mielessä se on niin, että jos en Toyotalta jatkoa saa, niin sitten olen kotona.

Toyotalla Lapille olisi kuitenkin ensi kaudellakin ollut todennäköisesti tarjolla ajopaikka vain osaan ralleista, kun taas Hyundaille aukesi Ott Tänakin äkkilähdön takia täysipäiväinen kuskipaikka.

Lappi on voittanut urallaan yhden rallin MM-sarjan osakilpailun. Hän nousi Toyotan kuljettajana korkeimmalle korokkeella vuonna 2017 Jyväskylän MM-rallissa.