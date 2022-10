Ott Tänakin tylyn tempun seuraus – suomalaiskuskille aukesi huippusauma MM-sarjaan

Ott Tänakin lähtö kuumensi rallin MM-sarjan kuljettajamarkkinat.

Teemu Suninen on hivuttautunut vahvaan asemaan MM-sarjan kuljettajien ”tuolileikissä”.

KULJETTAJAMARKKINAT rallin MM-sarjassa käyvät tulikuumina.

Ensi kauden kuljettajaspekulaatioita kiihdytti entisestään Ott Tänakin, 35, ilmoitus sopimuksen purusta Hyundain kanssa.

Tänakin tylyn ilmoituksen ja Hyundain yhteistyön päättyminen Oliver Solbergin, 21, kanssa tarkoittaa sitä, että eteläkorealaisvalmistaja tarvitsisi MM-rallitalliinsa päteviä kuljettajia.

Yksi spekulaatioiden keskellä oleva kuljettaja on 28-vuotias Teemu Suninen, joka on ajanut tällä kaudella on ajanut tällä kaudella Hyundain Rally2-autolla MM-sarjan kakkoskategoriassa WRC2-luokassa.

Hyundain tilanne on Sunisen kannalta kutkuttava, sillä viimeaikaiset tapahtumat ovat aukaisemassa kuljettajan paikan eteläkorealaisvalmistajan MM-sarjan pääluokassa kilpailevasta Rally1-tallista.

Hyundain vakiokuljettaja on 34-vuotias belgialaistähti Thierry Neuville. Valikoituja MM-ralleja Solbergin lisäksi Hyundailla on tällä kaudella ajanut 39-vuotias espanjalaiskonkari Daniel Sordo. Sordon uskotaan haluavan ajaa osan MM-ralleista myös ensi vuonna.

Myös Hyundain uskotaan haluavan pitää Sordon riveissään, koska hänet tunnetaan liki takuuvarmana pisteidenkerääjänä MM-sarjan terävimmän kärjen takana.

Hyundai tarvitsisi kuljettajan virolaistähti Tänakin tilalle, mutta myös toisen ajajan jos ja kun Sordo ajaa vain osan ensi kauden MM-ralleista.

Tätä taustaa vasten Suniselle saattaisi aueta mahdollisuus ajaa ainakin osa ensi kauden MM-osakilpailuista Hyundain pääluokan ajokilla.

Hyundaille avautuneille paikoille on toki tunkua.

Ykköskandidaatiksi on spekulaatioissa nimetty 33-vuotias norjalainen Andreas Mikkelsen. Spekulaatioissa on väläytelty myös brittiveteraani Kris Meekeä, 43, sekä Toyotalla valikoituja MM-ralleja tällä kaudella ajanutta 31-vuotiasta Esapekka Lappia.

Sunisen äärikokenut manageri Timo Jouhki sanoo, että Tänakin lähtö vaikuttaa väistämättä kuljettajamarkkinoihin.

– Se tarkoittaa, että Hyundai tarvitsee yhden tai kaksi uutta kuljettajaa riveihinsä. Neuville pysyy siellä, Sordolla ei ole sopimusta ensi vuodesta, mutta uskon, että Hyundai yrittää saada hänet ajamaan osa-aikaisen MM-ohjelman, Jouhki toteaa Ilta-Sanomille.

Sunisen sauma on vahva ainakin osa-aikaisessa MM-ohjelmassa, eli käytännössä vuorottelussa Sordon kanssa.

– Kun katsoo kuljettajavalikoimaa ja sitä, että keitä on tarjolla, niin sanoisin, että olisi todella ihmeellistä, jos Teemulle ei tarjoutuisi paikkaa. Ja valikoitujen MM-osakilpailujen ajaminen on hänelle nimenomaan se todennäköisin vaihtoehto, Jouhki sanoo.

Timo Jouhki on pitkän linjan rallimies.

Suninen itse kommentoi lokakuun puolivälissä mahdollisuuksiaan päästä Hyundain Rally1-auton rattiin ensi kaudella näin:

– Onhan se toki mahdollista. Sanotaan näin, että jos omista (Hyundain) riveistä katsotaan, niin olenhan minä seuraavana jonossa. On tosin vaikea sanoa, että miten niitä päätöksiä tehdään ja pyöritellään.

SUNISELLE on vuosien saatossa kirjattu yhteensä 76 lähtöä MM-sarjassa. Hän on kiivennyt MM-sarjassa yleiskilpailun palkintopallille kolme kertaa. Kohokohtana on Sardinian rallin toinen sija vuonna 2019 Fordin ratissa.

Hiljattain Suninen nappasi Hyundailla luokkavoiton Katalonian MM-rallissa. Hänen vauhtinsa ja suorituskykynsä on ollut tällä kaudella ajoittain erittäin hyvää, mutta synkkiä hetkiäkin on ollut – sekä kuljettajalla että tallilla.

Esimerkiksi Portugalissa tuli ulosajo ja Suomen MM-rallissa ajamalla tullut luokkavoitto vaihtui hylkäykseen sääntöjenvastaisen, hieman alipainoiseksi havaitun etupuskurin takia.

Hyundain uuden Rally2-auton kehitystyössä Suninen kokee onnistuneensa. Hänen työhönsä on oltu myös Hyundailla tyytyväisiä. Lähes varmaa on se, että Sunisen työt Hyundailla jatkuvat tavalla tai toisella ensi kaudella.

Teemu Suninen on porhaltanut tällä kaudella Hyundain Rally2-ajokilla.

Esapekka Lappi kieltäytyi perjantaina kohteliaasti kommentoimasta ensi kauden ammatillisia kuvioitaan.

Alkusyksystä hän totesi Hyundaista kysyttäessä Ilta-Sanomille näin:

– Jotenkin kun on nyt kolunnut noita pääluokan tiimejä ja yksi on käymättä (Hyundai), niin en koe, että sinne haluaisin välttämättä mennä. Siinä mielessä se on niin, että jos en Toyotalta jatkoa saa, niin sitten olen kotona.