Esapekka Lappi pani Toyotansa myyntiin – näin hän kommentoi hurjana vellovaa huhumyllyä

Esapekka Lapin autonmyyntiprojekti kiihdytti MM-sarjassa kuumana liekehtivää keskustelua entisestään.

Esapekka Lappi on huhumyllyn keskellä.

Kuljettajamarkkinat rallin MM-sarjassa käyvät tulikuumina.

Ensi kauden kuljettajaspekulaatioita kiihdytti entisestään Ott Tänakin, 35, ilmoitus sopimuksen purusta Hyundain kanssa.

Tänakin ilmoituksen ja Hyundain yhteistyön päättyminen Oliver Solbergin, 21, kanssa tarkoittaa sitä, että eteläkorealaisvalmistaja tarvitsisi MM-rallitalliinsa päteviä kuljettajia.

Yksi spekulaatioiden keskellä oleva kuljettaja on Esapekka Lappi, joka ajoi tällä kaudella valikoituja MM-ralleja Toyotalla. Lapin, 31, on spekuloitu olevan yksi ehdokkaista siirtymään Hyundaille ensi kaudeksi.

Lappi laittoi Toyota GR Yaris -siviiliautonsa hiljattain myyntiin Nettiauto.com -sivustolle. Ilmoitukseen sisältyvässä kuvassa ajokin ratin päälle on nostettu Lapin ajohanskat.

Myynti-ilmoituksen on koettu vauhdittaneen spekulaatioita siitä, että Lappi on jättämässä Toyotan ja menossa Hyundaille.

Lappi sanoo Ilta-Sanomille, että Toyotan kauppaaminen ja kauppaamisen ajankohta eivät liity mitenkään hänen uransa jatkoon tai rallin MM-sarjan tallipaikkoihin.

– Ei, ei. Onhan tämä nyt huvittavaa. Ja ajoitus sillä tavalla täydellinen, että tulihan näkyvyyttä ilmoitukselle ainakin, Lappi toteaa viitaten myynti-ilmoituksen aiheuttamaan ”pöhinään”.

– Tämä on mielestäni vain hauska sattuma. Laitoin auton sunnuntaina myyntiin. Minulla on ollut kuvat siitä puhelimessa jo vaikka kuinka kauan ja mun piti laittaa se jo viikkoja sitten myytäväksi. En vain saanut aikaiseksi, hän jatkaa.

Ensi kauden ammatillisia kuvioitaan Lappi ei perjantaina halunnut kommentoida millään tavalla.

Aiemmin Lappi on painottanut, että hänen ensisijainen vaihtoehtonsa on jatkaa uraa Toyotalla. Hän on korostanut viihtyvänsä erittäin hyvin Toyotalla.

Alkusyksystä hän totesi Hyundaista kysyttäessä Ilta-Sanomille näin:

– Jotenkin kun on nyt kolunnut noita pääluokan tiimejä ja yksi on käymättä (Hyundai), niin en koe, että sinne haluaisin välttämättä mennä. Siinä mielessä se on niin, että jos en Toyotalta jatkoa saa, niin sitten olen kotona.

Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala, 37, on puolestaan todennut, että hän haluaisi säilyttää samat kuljettajat kuin tällä kaudella, eli tuoreen maailmanmestarin Kalle Rovanperän lisäksi Elfyn Evansin ja Takamoto Katsutan sekä valikoituja MM-ralleja ajaneet suurmestari Sébastien Ogierin ja Lapin.

Latvala ei Toyotan kilpakuljettajista yksin päätä, vaan lopulliset ratkaisut asiassa tekee jättimäisen japanilaisvalmistajan johto.

Esapekka Lappi voitti Suomen MM-rallin vuonna 2017. Se on toistaiseksi hänen uransa ainoa MM-osakilpailuvoitto.

Lapin myyntiin laittama ajokki on urheilullinen Toyota GR Yaris vuosimallia 2022. Hintapyyntö on 59 900 euroa. Kaupan päälle tulevat Lapin käyttämät ajohanskat tältä vuodelta.

– Ajattelin, että hanskat toisivat jotain spesiaalia tähän myyntiin. Että olisi jotain, jolla erottuisi muista, Lappi myhäilee.

– Olen käyttänyt näitä hanskoja tänä vuonna kisoissa. Ja voin pistää niihin nimikirjoituksenkin tarvittaessa, hän mainostaa.

Iltalehti kertoi Lapin auton myynti-ilmoituksesta torstaina. Iltalehdessä kerrottiin, ettei Lappi halunnut tuossa yhteydessä kommentoida asiaa lainkaan.