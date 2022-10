Tämä huhu Ott Tänakista oli liikaa Marcus Grönholmille – älähti hurjana: ”Ei varmasti!”

Marcus Grönholm näkee vain yhden realistisen vaihtoehdon Hyundailta lähteneelle Ott Tänakille.

Virolainen Ott Tänak vahvisti sunnuntaina, ettei hän jatka Hyundain rallitallissa enää ensi kaudella. Tänakin ja eteläkorealaismerkin yhteistyö loppui tiettävästi sisäisten ristiriitojen takia.

Villeimpien spekulaatioiden mukaan Tänak saattaisi jopa harkita uransa lopettamista tähän vuoteen.

Rallin maailmanmestari Marcus Grönholm ei tähän usko.

– Ford tarvitsee kuskin. Vaikka Malcolm Wilson (Fordin nokkamies) ei ottaisi häntä enää mielellään takaisin, niin luulen, että hän joutuu neuvottelemaan Ottin kanssa, Grönholm sanoo.

Tänak, 35, ajoi MM-sarjaa Fordilla useaan eri otteeseen vuosina 2011–2017.

– Silloin siellä syntyi pientä eripuraa Tänakin omituisen käyttäytymisen takia, sen mä tiedän. Ei se Ott mikään mukava kaveri suoraan sanoen ole, Grönholm kertoo.

Ott Tänak on voittanut tällä kaudella kolme MM-osakilpailua.

Fordin rallioperaatioita pyörittävä M-Sport operoi huomattavasti kilpailijoitaan vaatimattomammalla budjetilla, eikä se pysty tarjoamaan kuljettajilleen läheskään samanlaista palkkaa kuin Hyundai tai Toyota.

– Ott ei varmasti saa Fordilta sitä summaa mitä haluaisi, mutta jos ja kun Ford on hänen ainoa vaihtoehtonsa, hänen pitää mennä hattu kourassa neuvotteluihin, Grönholm ruotii.

M-Sport on kerännyt tämän kauden MM-sarjassa vaivaiset 238 pistettä. Valmistajien mestaruuden viime viikonloppuna Kataloniassa varmistaneella Toyotalla pisteitä on 503 ja Hyundaillakin 410.

Fordin kilpuri on silti mainettaan parempi, Grönholm huomauttaa. Hän ei jaksa uskoa, että Hyundailta lähteminen olisi kuolinisku Tänakin uralle tai mestaruushaaveille.

– Jos katsoo, mitä Sebastién Loeb on tehnyt, niin kyllä sieltä kilpailukykyisen auton saa. Loeb on johtanut molempia ajamiaan ralleja ja voittanut niistä toisen. Muut ovat kehittyneet kauden aikana enemmän kuin Ford, mutta uskon silti, että he saavat hyvän auton jalkeille, Inkoon rattisankari sanoo.

Ford on näyttänyt pitkin kautta vauhtia, mutta tallin tietä on hiekoittanut auton kestävyysongelmat.

– Isompi haaste on ollut, kun nuo nykykuskit ovat ajelleet jatkuvasti ulos, Grönholm tuhahtaa.

Marcus ”Bosse” Grönholm on rallin maailmanmestari vuosimallia 2000 ja 2002.

Tänakin kolmanneksi mahdollisuudeksi on esitetty paluuta Jari-Matti Latvalan johtamalle Toyotalle.

Toyota-vaihtoehto on epätodennäköinen mutta mahdollinen. Latvala on syksyllä kertonut halustaan jatkaa ensi vuonna samalla kuskikokoonpanolla kuin nytkin, mutta Toyotan pääjohtajan Akio Toyodan tiedetään arvostavan suuresti Tänakia.

Virolaishirmu voitti Toyotalla MM-tittelin vuonna 2019. Hän jätti tallin kauden jälkeen.

– Ei varmasti pääse sinne takaisin! Marcus Grönholm huudahtaa spekulaatioista kuultuaan.

– Toyotalla on ollut tällä kaudella niin harmoninen kokoonpano. Sitten tuollainen kaveri sekaan.... Ei, ei, ei. Tai sitten minä en ymmärrä mistään mitään.

Tänak jättää Hyundailla taakseen paitsi savuavat rauniot myös tyhjän istuimen. Huhumylly virolaisen seuraajasta on käynyt viime päivinä kuumana.

– Vaikea sanoa. Andreas Mikkelsen on varmasti todennäköisin vaihtoehto. Veikkaan heidän neuvottelevan myös Craig Breenin kanssa, joka oli Hyundailla aikaisemmin mutta ei ole nyt oikein onnistunut Fordilla, Grönholm tuumii.

Grönholm ei usko, että tällä kaudella seitsemässä MM-rallissa Toyotalla kaasutellut Esapekka Lappi olisi kovin korkealla Hyundain listalla Tänakin korvaajaksi.

– Mistään en ole kuullut, että he olisivat edes keskustelleet.

Rallin MM-sarja huipentuu Japanissa marraskuun puolivälissä. Kalle Rovanperä on jo varmistanut maailmanmestaruuden.