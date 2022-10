Ott Tänak lähti ovet paukkuen – Virossa väläytellään hurjaa skenaariota

Viron rallitähden vaihtoehdot ovat vähissä.

Viron Ott Tänak vahvisti sunnuntai-iltana pitkään velloneet huhut: hän ei jatka Hyundain rallitallissa enää ensi kaudella. Osapuolet purkivat sopimuksensa Tänakin aloitteesta.

Virolaislehti Postimeesin mukaan Tänakilla on pöydällään kolme vaihtoehtoa: siirtyä joko Fordille tai Toyotalle – tai ripustaa ajohanskansa naulaan.

Postimeesin artikkelissa muistutetaan, että Fordin ja Tänakin yhteiselon esteeksi voi nousta raha.

Fordin rallitoimintoja pyörittävä M-Sport operoi huomattavasti pienemmällä budjetilla kuin tehdastallit Toyota ja Hyundai, mutta virolaislehden mukaan Tänakin aura voisi houkutella brittitallille lisää sponsoreita.

– On selvää, ettei M-Sportin nykyinen ykköskuski Craig Breen ole oikeassa paikassa. Hän on kerännyt tällä kaudella 79 pistettä ja on MM-sarjassa vasta seitsemäntenä, artikkelissa kirjoitetaan.

Toyota on Tänakille jopa vielä epärealistisempi vaihtoehto kuin M-Sport. Tallipäällikkö Jari-Matti Latvala on paljastanut haluavansa jatkaa tämän kauden kuskikokoonpanolla myös ensi vuonna.

Kalle Rovanperä, Takamoto Katsuta ja Elfyn Evans ovat ajaneet Toyotalla kaikki kilpailut kuluvalla kaudella. Sebastien Ogier ja Esapekka Lappi ovat vuorotelleet neljännen auton puikoissa. Heistä Katsutalla, Ogierilla ja Lapilla ei ole sopimusta ensi kaudesta.

Postimeesin mukaan rallipiireissä on spekuloitu, että Latvala olisi valmis heittämään Evansin yli laidan saadakseen virolaistähti Tänakin kuljettajakavalkadiinsa.

Tänak voitti Toyotalla maailmanmestaruuden 2019 mutta lähti tallista ovet paukkuen kauden päätteeksi.

Jos mikään Postimeesin väläyttämistä kuvioista ei toteudu, Tänakilla, 35, ei ole muuta mahdollisuutta kuin lopettaa WRC-uransa tai tyytyä ajamaan yksittäisiä ralleja.

Tänak kertoi sunnuntain lopettamisilmoituksessaan ”tarvitsevansa uuden haasteen”. Sen enempää hän ei tulevaisuudensuunnitelmiaan avannut.

Rallikausi huipentuu marraskuun puolivälissä Japanissa. Rovanperä on jo valmistanut kuljettajien maailmanmestaruuden ja Toyota valmistajien tittelin.

Tänak on MM-pisteissä toisena.