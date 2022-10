MM-rallissa jymyuutinen! Ott Tänak teki kovan ratkaisun

Tänak kertoi jättävänsä Hyundain rallitallin omasta halustaan.

Virolainen rallitähti Ott Tänak kertoo Twitter-tilillään jättävänsä Hyundain rallitallin tämän kauden päätteeksi. Tänakilla olisi ollut sopimusta tallin kanssa jäljellä vielä vuoden verran.

Tänak edusti tallia kolmen kauden ajan. Etenkin kuluneella kaudella virolaisen ja tallin virkaa tekevän tallipäällikön Julien Moncet’n välillä on ollut paljon kitkaa.

– Tämä on henkilökohtainen päätös, jonka tein tarkan harkinnan jälkeen ja tiimiä kunnioittaen. Olen sellaisessa vaiheessa uraani, että koen tarvitsevani uuden haasteen, Tänak kirjoitti Twitter-tilillään.

Tänak kertoi olevansa ylpeä siitä, mitä on saavuttanut Hyundain kanssa.

– Olemme tehneet kovasti töitä päästäksemme yli joistakin vaikeista hetkistä, ja tänä vuonna olemme näyttäneet liikkuneemme oikeaan suuntaan, virolainen kirjoitti ja kiitti talliaan ymmärryksestä.

– Ottin lähtö on pettymys, mutta se on päätös, joka meidän on pakko hyväksyä ja jota meidän täytyy kunnioittaa. Hän on eittämättä rallimaailman parhaita kuskeja, ja olemme olleet onnekkaita, kun olemme päässeet kokemaan sen omakohtaisesti, tallipäällikkö Moncet sanoi Hyundain tiedotteessa.

Tänak on MM-sarjan pisteissä toisena Toyotan Kalle Rovanperän jälkeen. Rovanperä on jo varmistanut maailmanmestaruutensa. Sunnuntaina päättyneessä Espanjan MM-rallissa Toyota varmisti myös tallimestaruuden.

Tänak, 35, voitti rallin maailmanmestaruuden vuonna 2019 Toyotalla juuri ennen siirtymistään Hyundaille. Ennen Toyotaa Tänak ajoi Fordin M Sportilla, eli hän on käynyt nyt läpi kaikki kolme tallia, jotka ovat tätä nykyä rallin kuninkuusluokassa mukana.