Kalle Rovanperä sai rallilegendan perheeltä erityisen lahjan

Colin McRaen perhe lahjoitti Kalle Rovanperälle erityisen lahjan tämän maailmanmestaruuden johdosta.

Kalle Rovanperä on varmistanut rallin maailmanmestaruuden.

Ralliautoilun kuluvan kauden maailmanmestaruuden varmistanut Kalle Rovanperä, 22, iloitsi perjantaina "erityisestä lahjasta".

Ennen Rovanperää rallin kaikkien aikojen nuorimman maailmanmestarin titteliä pitäneen skottitaituri Colin McRaen perhe luovutti suomalaisnuorukaiselle taulun, johon on kiinnitetty McRaen ajokengät vuodelta 1995. McRae voitti tuolloin MM-tittelin 27-vuotiaana.

– Suuret kiitokset McRaen perheelle tästä hyvin erityisestä lahjasta! Olen todella otettu saadessani nämä kengät, joita Colin käytti vuonna 1995 voittaessaan ralliautoilun maailmanmestaruutensa. Nuorimmalta mestarilta toiselle (nuorelle mestarille), Rovanperä kiitteli Twitter-tilillään.

Colin McRae kuoli vuonna 2007 helikopterionnettomuudessa. Kun Rovanperä varmisti mestaruutensa lokakuun alussa, Colinin pikkuveli Alister totesi, että myös Colin olisi ollut haltioissaan suomalaisen tempusta.

– Se, mitä Kalle on tehnyt tänä vuonna eri kisoissa paineen alla, on hämmästyttävää. Hän ansaitsee mestaruutensa sataprosenttisesti. Olen varma, että Colin olisi ällistynyt siitä, miten hyvä hän (Rovanperä) on näin nuorena, Alister sanoi.