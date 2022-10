Yksi autourheilun julmimmista menopeleistä on nyt kaupan! Hinta voi kohota taivaisiin

Suomalainen kädenjälki tuntuu vahvasti, kun RM Sotheby’s -huutokauppayhtiö tuo piakkoin myyntiin yhden moottoriurheilun maineikkaimmista autoista.

Audi Quattro S1 E2 on hurja laite. (Kuvassa on eri yksilö, mutta vastaavanlainen kuin Sotheby’s -huutokauppayhtiön myyntiin ilmoittama Audi)

HUUTOKAUPPAYHTIÖ RM Sotheby’s kertoo, että sillä on piakkoin Lontoossa myytävänä todella maineikas ja laji-intoilijoiden keskuudessa tunnettu ralliauto. Huutokaupan mukaan kyseessä on B-ryhmän Audi Quattro S1 E2 -malli vuodelta 1985.

Sotheby’s -yhtiön esitteessä kerrotaan, että edesmennyt rallilegenda Hannu Mikkola kilpaili kaupan olevalla autolla kauden 1985 RAC-rallissa Britanniassa. Mikkola johti yhdessä vaiheessa kyseistä rallia, mutta joutui lopulta keskeyttämään kilpailun moottoriongelmien takia. Lancian talli nappasi tuolloin kaksoisvoiton Henri Toivosen ja Markku Alénin voimin italialaistallin nelivetoisen Delta S4 -mallin debyytissä MM-tasolla.

Täysin aitoja Audi Quattro S1 E2 -autoja on asiantuntija-arvion mukaan jäljellä enää noin tusinan verran, joten kyse on harvinaisesta tapauksesta.

Aitojen B-ryhmän autojen myyntihinnat ovat ylipäätään kohonneet selvästi yli miljoonan, ja Audi Quattro S1 E2 on automiesten ja keräilijöiden keskuudessa yksi himoitumpia kilpa-autoja koko maailmassa. Sotheby’s -huutokaupassa olevan yksilön hinnan odotetaankin kohoavan hurjiin lukemiin. Huutokauppa on marraskuussa.

Rallimaestro Juha Kankkusella oli yksityisessä kokoelmassaan aito Audi Quattro S1 E2, mutta hän myi sen sittemmin Yhdysvaltoihin. Audin Kankkunen hankki aikoinaan Hannu Mikkolalta, joka oli saanut sen lahjaksi saksalaisvalmistajalta.

Audin Quattro S1 E2 -auto on yksi moottoriurheilun maineikkaimmista menopeleistä, vaikka kyseisellä mallilla ei voitettu kuin yksi MM-ralli. Saksalaistähti Walter Röhrl ajoi sellaisella ykköseksi vuonna 1985 Sanremossa.

Audin aiemmat Quattro-mallit olivat ralliränneissä tuloksellisesti menestyksekkäämpiä, mutta hurjannäköisellä S1 E2:lla on silti vankkumaton maine. Vuoden 1983 maailmanmestarilla Mikkolalla oli keskeinen rooli sen kehittämisessä.

Hannu Mikkola on legenda. Kuva on vuodelta 2009.

Viisisylinterisessä Audissa on huumaava ääni ja se on siipineen todella näyttävän – jopa pelottavan näköinen peto. ”Lumikola-Audin” ulkonäöstä voi olla montaa mieltä, mutta ainakin se on radikaali jos ei muuta. Lisäksi evoluutioversiossa moottorin tehot kasvoivat hurjiksi. Voidaan puhua 550-620 hevosvoiman lukemista, ja asiantuntijoiden mukaan on puhuttu jopa enemmästäkin.

Kuvassa Petri Oppaan rakentama replika Audin Quattro S1 E2 -mallista.

Audi iskee tulta ja paukkuu. Se on kaiken kaikkiaan brutaali laite. Lisäksi osaksi ajokin viehätystä voi nähdä sen, että sitä on vaikea kesyttää. Moottori oli Audin filosofian ja merkin tuotantoautojen tapaan edessä, ja turboviive teki ajamiseen haastetta. Hannu Mikkola sanoi, että auto miettii hetken ennen kuin kääntyy, mutta sen vieminen on nautinnollista kun sen oppii.

Mikkola kuoli sairauden murtamana viime vuoden helmikuussa. Hän oli kuollessaan 78-vuotias.