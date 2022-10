Tylyt potkut saanut Oliver Solbergin kertoi uusista vaihtoehdoistaan: ”Paras paikka nuorelle kuljettajalle”

Potkut saanut Oliver Solberg kertoo suunnitelmistaan Autosport-lehdessä.

Oliver Solberg, 21, sai hiljattain tietää, ettei Hyundain MM-rallitalli halua jatkaa yhteistyötä hänen kanssaan ensi kaudella. Käytännössä kyseessä olivat potkut, sillä Solberg oletti ajavansa Hyundailla myös ensi kaudella.

Nyt Solberg pohtii tulevaisuudennäkymiään Autosport-lehdessä. Solberg haluaa ehdottomasti jatkaa uraansa rallin korkeimmalla tasolla, MM-sarjan Rally1-luokassa myös ensi kaudella.

Kuljettajien paikat ovat tiukassa, mutta Solberg uskoo, että Fordeja ajattavalta M-Sport-tallista voisi lohjeta ajopaikka ensi kaudeksi.

M-Sport ei ole vielä toistaiseksi julkistanut ensi kauden kuljettajiaan.

– M-Sport tarvitsee tietääkseni kuljettajia. Se on unelmien talli ja paras paikka nuorelle kuljettajalle ja paras paikka oppia. He tietävät, miten pitää toimia. Heillä on yksi parhaista autoista ja se on yksi parhaista talleista. Se olisi erittäin kiinnostava vaihtoehto, Solberg hehkutti Autosportille.

Oliver Solbergin isä, maailmanmestari Petter Solberg, 47, aloitteli uraansa MM-sarjassa Fordilla 1990-luvun lopulla. Fordia ajattaneen tallin pomona hääri myös tuolloin Malcolm Wilson, joka on edelleen nokkamiehenä Fordin projektissa M-Sportilla.

– Malcolmilla on todella paljon kokemusta nuorten kuljettajien kanssa toimimisesta, aikoinaan myös isäni kanssa. Malcolm kyseli minua jo pari vuotta sitten, mutta menin silloin Hyundaille, nuorempi Solberg selvitti.

Solberg antaa ymmärtää, että hän veisi M-Sportille henkilökohtaista sponsorirahaa pitkäaikaisilta tukijoiltaan.

Jos paikka MM-sarjan pääluokassa ei irtoa, on Solberg käytännössä pakotettu hakemaan vauhtia alemman kategorian Rally2-autosta WRC2-luokasta.

Maailmanmestari Petter Solberg on ollut myös Ford-mies.

Petter Solberg voitti maailmanmestaruuden vuonna 2003 Subarulla. Fordilla hän kilpaili MM-sarjassa kahdessa eri jaksossa. Hän ajoi Fordilla MM-tasolla myös kaudella 2012.