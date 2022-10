Suomalaiskuljettajalle avautumassa huippupaikka rallin MM-sarjassa? ”Olenhan minä seuraavana jonossa”

Myllerrys Hyundain MM-rallitallissa voi avata oivan sauman Teemu Suniselle.

Rallin MM-sarjassa kilpaileva Hyundain talli on ollut eräänlaisessa käymistilassa koko kauden. Myllerrys Hyundailla voi avata kuin varkain Teemu Suniselle, 28, potentiaalisen tilaisuuden nousta takaisin MM-sarjan pääluokan kuljettajaksi ensi vuonna.

Suninen on ajanut tällä kaudella Hyundain Rally2-autolla MM-sarjan kakkoskategoriassa WRC2-luokassa.

Hyundain tilanne on Sunisen kannalta kutkuttava, sillä viimeaikaiset tapahtumat ovat aukaisemassa kuljettajan paikan eteläkorealaisvalmistajan MM-sarjan pääluokassa kilpailevasta Rally1-tallista.

Oliver Solberg, 21, sai hiljattain potkut Hyundailta, eikä virolaistähti Ott Tänakin, 34, jatko Hyundailla ensi kaudella näytä varmalta. Tämä vaikuttaa myös Sunisen mahdollisuuksiin napata paikka Hyundain ykköstiimistä.

Tänakin lisäksi Hyundain vakiokuljettaja on 34-vuotias belgialaistähti Thierry Neuville. Valikoituja MM-ralleja Solbergin lisäksi Hyundailla on tällä kaudella ajanut 39-vuotias espanjalaiskonkari Daniel Sordo.

Suninen uskoo, ettei Sordo haluaisi ensi kaudellakaan ajaa MM-kauden kaikkia ralleja. Tätä taustaa vasten Hyundailta saattaisi aueta mahdollisuus ajaa ainakin osa ensi kauden MM-osakilpailuista pääluokan ajokilla.

– Olen kuullut, ettei Sordo halua täyttä MM-ohjelmaa. Hän on jo vähän eläkepuolella, hieman jäähdyttelee ja haluaa ajaa vain tiettyjä kisoja, joissa tietää olevansa hyvä, Suninen sanoo Ilta-Sanomille.

Minkälaisina ylipäätään pidät mahdollisuuksiasi päästä Hyundain Rally1-auton rattiin ensi vuonna?

– Onhan se toki mahdollista. Sanotaan näin, että jos omista (Hyundain) riveistä katsotaan, niin olenhan minä seuraavana jonossa. On tosin vaikea sanoa, että miten niitä päätöksiä tehdään ja pyöritellään.

– Täytyy keskittyä ajamiseen ja asioihin, joihin pystyy itse vaikuttamaan.

Teemu Suninen on porhaltanut tällä kaudella Hyundain Rally2-ajokilla.

Hyundailta mahdollisesti avautuville paikoille riittää tunkua.

– Andreas Mikkelsen ja Craig Breen sekä osa junioreistakin sinne varmaankin yrittävät, Suninen pohtii.

Kuluva kausi on sujunut Suniselta vaihtelevasti. Vauhti ja suorituskyky on ollut ajoittain erittäin hyvää, mutta synkkiä hetkiäkin on ollut – sekä kuljettajalla että tallilla. Esimerkiksi Portugalissa tuli ulosajo ja Suomen MM-rallissa ajamalla tullut luokkavoitto vaihtui hylkäykseen sääntöjenvastaisen, hieman alipainoiseksi havaitun etupuskurin takia.

– Virossakin olimme ajamassa luokkavoitosta, mutta moottori hajosi.

Hyundain uuden Rally2-auton kehitystyössä Suninen kokee silti onnistuneensa.

– Olemme saaneet autoa nopeammaksi ja on ollut hienoa tehdä työtä, jolla on merkitystä.

Suniselle on vuosien saatossa kirjattu yhteensä 75 lähtöä MM-sarjassa. Hän on kiivennyt MM-sarjassa yleiskilpailun palkintopallille kolme kertaa. Kohokohtana on Sardinian rallin toinen sija vuonna 2019 Fordin ratissa.

Maailmanmestari Tänak on ajanut Hyundailla tälläkin kaudella voittoja, mutta arvostellut silti tallia ja sen ajokkia kovaan ääneen julkisuudessa.

Tänakin uskotaankin lähtevän tallista kuluvan kauden päätteeksi. Tänakilla on sanottu olevan ensi kaudesta sopimus Hyundain kanssa. Kysyttäessä myös Tänak itse on todennut, että hänellä sopimus on ensi kaudesta Hyundain kanssa. Mutta niin kuin moottoriurheilun huipputasolla on ennenkin nähty, aiemmin vedenpitävältä sopimukselta vaikuttanut kontrahti on saattanut syystä tai toisesta muuttua nopeasti.

Suninen arvioi, että Tänakin tilanteeseen pitää saada selvyys ennen kuin Hyundailla ruvetaan jakamaan kakkos- ja kolmoskuljettajien paikkoja.

Mitä tekevät Ott Tänak ja hänen kakkoskuljettajansa Martin Järveoja?

Tänakin tilanteen ja Solbergin potkujen lisäksi Hyundailla kuohuntaa on aiheuttanut se, että talli on toiminut käytännössä koko kauden ilman varsinaista tallipäällikköä. Ennen kauden alkua Hyundain rallitallin pitkäaikainen johtaja Andrea Adamo lähti yllättäen pomon paikalta henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Julien Moncet on sittemmin ollut tiimin nokkamiehenä, mutta varsinaista korvaajaa entiselle tallipomolle Adamolle ei nimetty.

Elokuun lopulla rallisivusto Dirtfish väitti, että F1-radoilta tuttu Eric Boullier nousee pikaisella aikataululla Hyundain rallipomoksi, mutta mitään vahvistusta tällaiseen ei ole saatu.

Boullier muistetaan F1:ssä muun muassa McLaren- ja Lotus-tallien johtotehtävistä. Boullier oli Kimi Räikkösen esimies, kun suomalainen ajoi menestyksekkäästi Lotuksella kausina 2012 ja 2013.

Kaiken hälinän keskellä kulisseissa on pohdittu, millä kantimilla Hyundain ralliprojekti ylipäätään ensi vuonna on?

Jo ennen kuluvan kauden alkua lajin sisäpiirissä kiersi huhupuheita siitä, että eteläkorealaisvalmistajalla harkittaisiin jopa koko MM-sarjasta vetäytymistä.

Taustalla velloi tiettävästi keskustelu autoteollisuuden murroksesta sähköistymisen saralla sekä rallin MM-sarjan hybridisääntöjen mielekkyys puhtaasti kaupallisesta näkökulmasta.