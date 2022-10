21-vuotias rallilupaus heitettiin tylysti yli laidan – Norjassa kiehahti: ”Käsittämätöntä”

Oliver Solbergin Hyundailta saamat lähtöpassit eivät ilahduttaneet ralliasiantuntija Simen Näss Hagenia.

Rallin MM-sarjan Hyundai tiedotti torstaina, ettei Oliver Solberg jatka tallissa enää ensi kaudella.

Solbergin, 21, kausi Hyundailla on ollut onneton. Hän on keskeyttänyt kolmessa rallissa ja yltänyt viiden parhaan joukkoon vain kahdesti. Ruotsalainen on MM-pisteissä vasta 12:ntena.

Solberg kommentoi lähtöpassejaan Nettavisenille.

– Tietysti olen pettynyt, mutta minun on kunnioitettava tallin päätöstä ajaa ensi kaudella kolmen kokeneen kuljettajan voimin.

Hän kuvasi kuluvaa kauttaan ”oppimatkaksi”.

Nettavisenin haastattelema ralliasiantuntija Simen Näss Hagen ei suhtautunut ruotsalais-norjalaisen Solbergin potkuihin yhtä tyynesti kuin kuljettaja itse.

– Olisin ymmärtänyt ratkaisun, jos se olisi tehty aiemmin. Ajoitus oli käsittämätön, koska hän oli juuri päässyt vauhtiin tallissa. Kaksi edellistä rallia olivat häneltä virheettömiä. Hän näytti oppineen mokistaan, mm. Viaplayn asiantuntijana Norjassa toimiva Hagen linjasi.

Solberg ajoi Belgiassa neljänneksi ja Uudessa-Seelannissa viidenneksi. Kreikan MM-ralliin nuori rattimies ei osallistunut.

Oliver Solberg onnistui Uudessa-Seelannissa.

Hagen kritisoi myös sitä, miksi Hyundai haluaa yhtäkkiä ajattaa kokeneita kuljettajia eikä Solbergin kaltaista tulevaisuuden nimeä.

Hyundailla on ensi kauden kattava sopimus Ott Tänakin ja Thierry Neuvillen kanssa, joskaan Tänakin jatko tallissa ei ole varmaa.

Korealaistalli ei ole vielä kertonut, kuka kolmatta autoa kiidättää ensi vuonna.

Oliver Solberg on rallin maailmanmestarin Petter Solbergin poika.