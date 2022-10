Esapekka Lappi yritti opettaa Kalle Rovanperää ajamaan 10 vuotta sitten – paljasti nyt, miksi homma meni pipariksi

Esapekka Lappi paljasti, ettei hänellä ollut rahkeita opettaa rallin saloja nuorelle Kalle Rovanperälle.

Rallikuljettaja Esapekka Lappi kommentoi kollegansa Kalle Rovanperän maailmanmestaruutta Autosportin haastattelussa.

Tällä kaudella seitsemässä rallissa Rovanperän tallikaverina Toyotalla kaasutellut Lappi, 31, kertoi pitävänsä maanmiestään hämmästyttävänä kuljettajana.

Pieksämäkeläisen mielestä Rovanperän maailmanmestaruus oli vain ajan kysymys.

– Hän on melko normaali tyyppi rallin ulkopuolella. Oikeastaan on vaikeaa ymmärtää, miten hän on niin hyvä. Sen mitä minä olen huomannut, hän on aina tosi rentoutunut eikä ota pulttia mistään. Hän vain istuu autoon, ajaa ja keskittyy sataprosenttisesti koko ajan, Lappi sanoi Autosportille.

Lappi oppi tuntemaan Rovanperän jo kauan ennen kuin he alkoivat ajaa samassa tallissa. Hän huomasi jo kymmenen vuotta sitten, ettei 12-vuotias Puuppolan hurjapää ollut mikä tahansa ratinkääntäjä.

– Hän ajoi tuolloin kerran Fordin S200 Fiestalla, siis minun autollani. Aikomuksenani oli opettaa häntä – mutta ongelmana oli se, ettei minulla ollut mitään opetettavaa. Muistan sanoneeni vaimolleni, että ”olemme kusessa”, enkä ollut väärässä, Lappi vitsaili Autosportille.

Lappi oli opetustuokion vuonna 2012 parikymppinen rallin suurlupaus. Tuolla kaudella hän sai debyyttinsä MM-sarjan WRC2-luokassa.

Kalle Rovanperä ei ole tarvinnut opastusta Toyotan WRC-Yariksen tai muiden ralliautojen kesyttämiseen.

Rovanperä, 22, varmisti Suomen ensimmäisen MM-tittelin 20 vuoteen voitettuaan viikonloppuna Uuden-Seelannin rallin. Kautta on ajamatta kaksi kilpailua: lokakuun lopussa Espanjassa ja marraskuussa Japanissa.

Lappia ei päätöskisoissa nähdä, vaan neljättä Toyotaa kuljettaa lajin kahdeksankertainen maailmanmestari Sebastien Ogier.

Ranskalainenkaan ei säästellyt ylisanoja kommentoidessaan Rovanperän saavutusta.

– En usko, että Kalle tarvitsee minulta mitään vinkkejä. Hän on aivan liian edistynyt sellaiseen. Kun itse olin 22-vuotias, en ollut ikinä edes istunut ralliautossa, joten hänen tilanteensa on ihan erilainen, Ogier sanoi ja povasi nuorelle suomalaiselle ”kirkasta tulevaisuutta”.