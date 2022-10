Jari-Matti Latvala herkistyi Kalle Rovanperän maailmanmestaruudesta: ”Käsittämätöntä”

Jari-Matti Latvala tunnelmoi nuoren maailmanmestarin saavutuksella.

Toyotan rallitallin päällikkö Jari-Matti Latvala herkistyi nuoren suojattinsa Kalle Rovanperän maailmanmestaruudesta.

Iso ympyrä sulkeutui Uudessa-Seelannissa sunnuntaina, kun Rovanperä päätti 20 vuoden kuivan kauden suomalaiskuskien osalta rallin MM-sarjassa. Marcus Grönholm varmisti kaudella 2002 toisen MM-tittelinsä juuri Uudessa-Seelannissa. Samassa kisassa Rovanperän isä Harri ajoi toiseksi.

– Kalle on tehnyt jotain ihan käsittämätöntä. Hän on rikkonut kaikki ennätykset jo aiemmin, ja nyt tuli vielä mestaruus. Onneksi titteli nyt tuli, sillä se on iso helpotus hänelle itselleen sekä meidän tiimillemme, Latvala hehkutti.

Latvala muistutti, että Rovanperän mestaruudella on suuri merkitys myös suomalaiselle moottoriurheilulle.

– Tämä on uskomaton fiilis, ja olen todella onnellinen Kallen puolesta. Hän karisti nyt paineet harteiltaan ja samalla myös koko tiimiltä. Kaiken kukkuraksi paineet on nyt karistettu koko Suomen kansalta, Latvala tunnelmoi.

Tallipäällikkö Jari-Matti Latvalan kelpasi hymyillä.

– Edellisestä suomalaisesta mestarista oli kulunut todella pitkä aika. Kaikki suomalaiset mestarit ja rallifanit ovat odottaneet tätä ja nyt se viimein tapahtui.

Latvalan omaa ajouraa varjosti virheherkkyys. Nuoren Rovanperän paineensietokyky on sitä luokkaa, ettei tallipäällikön tarvinnut pureskella kynsiään vereslihalle Uudessa-Seelannissa.

– Minulla on ollut kova luotto Kalleen, jopa kovempi luotto kuin itseeni silloin, kun ajoin. Se kertoo, että ei ole tarvinnut hirveästi jännittää. Tiesin, että Kalle kyllä hoitaa homman.