Kalle Rovanperä voitti maailmanmestaruuden – lähetti tv-haastattelussa terveiset äidille

Tiina-äiti sai henkilökohtaisen tervehdyksen.

Kalle Rovanperä varmisti sunnuntaina rallin maailmanmestaruuden ajettuaan Uuden-Seelannin MM-rallin voittoon ennen Sébastien Ogieria ja Ott Tänakia. Rovanperän johto MM-sarjassa Tänakiin on 64 pistettä, kun kahdessa viimeisessä rallissa on jaossa enää maksimissaan 60 pistettä.

– Todella vapauttava tunne tällaisen kauden jälkeen. Vihdoin olemme tässä. Suurin kiitos kuuluu tallille. Vaikeidenkin rallien jälkeen he uskoivat meihin. He rakensivat tämän raketin, joka oli myös luotettava. Kiitos myös pajalle Japaniin ja sponsoreille ja ystävilleni, Rovanperä sanoi Ylellä ja C Morella näytetyssä tv-haastattelussa.

– Äidille terveisiä kotiin! Rovanperä päätti englanninkielisen haastattelun suomeksi terveisiin Tiina-äidille.

Rovanperä palautti rallikuninkuuden 20 vuoden jälkeen Suomeen. Hän on voittanut tällä kaudella 11 kilpailusta kuusi.

Rovanperä on rallihistorian nuorin maailmanmestari. Se veti myös Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvalan herkäksi.

– Tunteet ovat sekavat. Haluaisin itkeä, mutta en voi. Kallen mestaruus on todella tärkeä. 22-vuotiaana, se on uskomatonta. Hän rikkoi miltei kaikki ennätykset. Mestaruus on uskomattoman tärkeä Suomelle. 20 vuotta ilman suomalaismestaria on pitkä aika. Minä ja Mikko Hirvonen olimme monesti lähellä, mutta emme pystyneet siihen. Olen todella kiitollinen, että Kalle teki sen, Latvala sanoi.

Rovanperän isä Harri ajoi aikanaan rallin MM-sarjassa edellisen suomalaismestarin Marcus Grönholmin tallikaverina.

Ennen Rovanperää mestaruuden ovat suomalaisista voittaneet nykyistä kuljettajien MM-sarjaa vastaavan FIA Cupin voittanut Markku Alén, sekä rallin maailmanmestarit Ari Vatanen, Hannu Mikkola, Timo Salonen, Juha Kankkunen (neljä kertaa), Tommi Mäkinen (neljä kertaa) ja Grönholm (kaksi kertaa).