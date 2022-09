EK10 keskeytettiin – Kalle Rovanperä johdossa

Kymmenes erikoiskoe keskeytettiin, kun Gus Greensmithin ajoneuvo vaurioitui ulosajossa.

Kuljettajien MM-sarjaa johtava Toyotan Kalle Rovanperä on noussut Uuden-Seelannin rallin kärkeen. Rallin järjestyksessään yhdeksänteen erikoiskokeeseen Rovanperä lähti kolmannelta sijalta, mutta nousi johtoon ajettuaan erikoiskokeen pohja-ajan.

Ennen erikoiskoetta rallia johti Rovanperän tallikaveri Elfyn Evans, jonka auto kuitenkin vaurioitui törmättyään valliin pitkässä kaarteessa. Irlantilaisen Yaris kärsi vahinkoja niin etu- kuin takapäähänkin. Evans putosi kokonaiskilpailussa neljännelle sijalle, ja hän on Rovanperää jäljessä kolmisenkymmentä sekuntia.

Kokonaiskilpailussa toisena on nyt Viron Ott Tänak. Rovanperällä on kaikkiaan jo 4,6 sekunnin etumatka Hyundai-kuljettajaan. Rallissa kolmatta sijaa ennen Evansia pitää Toyotan Sebastien Ogier, jota Rovanperä on edellä 6,5 sekuntia.

Seuraava erikoiskoe päättyi tältä erää sen sijaan lyhyeen sen jälkeen, kun Britannian Gus Greensmith ajoi pahasti ulos ja erikoiskoe jouduttiin keskeyttämään.

Rallin sivujen mukaan Greensmithin Ford on pahasti vaurioitunut, mutta sekä Greensmithin että hänen kartanlukijansa Jonas Anderssonin kerrotaan olevan kunnossa.

Autot ohjataan nyt takaisin huoltoon Aucklandiin ennen kuin kierros ajetaan uudelleen paikallista aikaa iltapäivällä.

Rovanperällä on mahdollisuus varmistaa maailmanmestaruus Uuden-Seelannin rallissa. Mestaruus varmistuu, jos hän kerää kahdeksan pistettä Tänakia enemmän tai voittaa kisan ja kerää seitsemän pistettä virolaista enemmän.