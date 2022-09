Kalle Rovanperä ja Harri-isä ajavat samassa rallissa!

Isä ja poika Rovanperä hyppäävät rattiin ensi kuussa San Marinossa.

Kalle Rovanperä ja hänen isänsä, entinen ralliammattilainen Harri Rovanperä ajavat kumpikin perinteikkäässä RallyLegend-tapahtumassa San Marinossa lokakuun puolivälissä.

Aiemmin oli jo tiedossa, että Kalle Rovanperä, 21, ajaa San Marinossa esimiehensä, Toyotan MM-rallitallin pomon Jari-Matti Latvalan, 37, kanssa. Nyt Harri Rovanperä, 56, vahvistaa Ilta-Sanomille, että myös hän ajaa RallyLegendsissä.

– Saivat houkuteltua sinne ajamaan joo. Sinne lähden mukaan kurvailemaan, Harri Rovanperä kertoo.

Kalle Rovanperä ja Latvala kaasuttelevat San Marinossa Latvalan omistamilla nostalgisilla Toyota Celicoilla. Toyotan pomo Latvala ajaa tällä tietoa Toyota Celica ST165:lla. MM-rallin kokonaiskilpailua johtavalla Kalle Rovanperällä on puolestaan käytössä hieman uudempi Toyota Celica ST185 -malli.

Harri Rovanperä ei ollut keskiviikkona vielä täysin varma ajokistaan San Marinossa.

– Ilmeisesti ajan Toyota Celicalla myös. En tiedä, kenen auto on kyseessä. Voi olla jonkun italialaisen tai kenen lie sitten. Ei ole ollut siitä niin tarkasti puhetta vielä, isä-Rovanperä kertoi.

Harri (vas.) ja Kalle Rovanperä kuvattuna Kreikan MM-rallissa.

Harri Rovanperän piti ajaa lähiaikoina rallia myös Uruguayssa, mutta tuo reissu peruuntui.

– Kilpailun järjestäjät eivät saaneet palettia kasaan sillä tavalla, että se olisi onnistunut.

Huhtikuussa Harri Rovanperä ajoi Meksikossa The Rally of Nations Guanajuato -kilpailussa, jossa hän sijoittui viidenneksi.

Vanhempi Rovanperä teki aikoinaan kunnioitettavan uran ralliammattilaisena. Hän kilpaili MM-sarjassa usealla eri automerkillä ja eri tehtaiden leivissä vuosien ajan.

Harri Rovanperä on aiemminkin ajanut Toyotan kilpa-autoilla. Kuva vuodelta 2000 Suomen MM-rallista.

111 osakilpailun mittaisella MM-urallaan Harri Rovanperä voitti lopulta vain yhden osakilpailun. Hän porhalsi Ruotsin MM-rallin voittajaksi 2001. Hänen ajokkinaan oli tuolloin Peugeot 206 WRC.

Lue lisää: Harri Rovanperä kertoo venyneensä uransa tähtihetkeen tosi tiukassa paikassa – ”Nyt ei auta vanhan maestron yrittää kyykyttää ollenkaan”

Kalle Rovanperä on voittanut urallaan seitsemän MM-osakilpailua. Hänellä on väkevä ote kuluvan kauden maailmanmestaruudesta. Nuorempi Rovanperä ajaa tällä viikolla Uuden-Seelannin MM-rallissa, jossa hänellä on mahdollisuus varmistaa MM-titteli. Harri Rovanperä on matkustanut paikan päälle poikansa tueksi.