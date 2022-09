Jari-Matti Latvala otti kantaa tulikuumaan aiheeseen – vahva vihjaus virolaistähden kohtalosta

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kommentoi Toyotan sopimuskuvioita.

Jari-Matti Latvala on luotsannut Toyotaa pian kaksi vuotta.

Toyotan tallipäälliköllä Jari-Matti Latvalalla on pähkinä purtavanaan ennen seuraavaa rallikautta.

Toyotan on tiettävästi solminut monivuotiset sopimukset Kalle Rovanperän ja Elfyn Evansin kanssa, mutta muutoin tallin paletti on vielä levällään – ainakin paperilla.

Ajopaikkaa ensi vuodeksi kärkkyvät Rovanperän ja Evansin lisäksi Toyotalla tällä kaudella kilpailleet Takamoto Katsuta, Esapekka Lappi ja Sébastien Ogier. Katsuta ajaa kaikissa kisoissa, Lappi ja Ogier seitsemän ja kuusi osakilpailua per mies.

Myös Hyundain Ott Tänakin on väitetty olevan yksi vaihtoehto japanilaistallin ensi kauden kuljettajaksi. Virolainen ajoi Toyotan väreissä vuodet 2018–2019.

Lue lisää: Villit spekulaatiot heräsivät – tekeekö Ott Tänak todellisen yllätyssiirron rallin MM-sarjassa?

Latvala kommentoi sopimussoppaa WRC:n verkkosivuilla julkaistussa haastattelussa. Hän antoi vahvan vihjeen siitä, mikä Toyotan kuskinelikko on ensi kaudella.

– Meillä ei ole vielä mitään virallista julkaistavaa, mutta kun katsoo, miten tiimillä on mennyt tällä kaudella, sitä voisi kysyä, onko meidän edes tarpeen muuttaa mitään, Latvala sanoi WRC:n verkkosivujen mukaan.

Toyota johtaa valmistajien MM-sarjaa 63 pisteen erolla Hyundaihin, kun kautta on ajamatta kolme osakilpailua. Rovanperä on kiinni kuljettajien tittelissä.

Kalle Rovanperällä on 53 pisteen kaula MM-sarjassa toisena majailevaan Ott Tänakiin.

Tällä viikolla selvisi, että väkeviä otteita esittänyt Lappi ei aja Uudessa-Seelannissa, Espanjassa ja Japanissa. Hänen paikkansa ottaa kahdeksankertainen maailmanmestari Ogier.

– On fantastista, että meillä on Sébastienin tasoinen kokenut kuski. Tiesimme hänen olevan kiireinen kesän aikana muiden ajovelvoitteidensa takia, mutta on hienoa saada hänet takaisin rattiin, Latvala ilakoi.

Lappi itse otti takaiskun tyynesti. Hän kertoi torstaina Ilta-Sanomille tienneensä kohtalostaan jo keväällä.

– Totta kai se on vähän ärsyttävää, että mennään täysin toisen pillin mukaan. Mutta meriitit puhuu aika paljon puolestaan, Lappi sanoi Ogieriin viitaten.

Kuluvalla kaudella kolmesti palkintokorokkeelle noussut pieksämäkeläinen ei vielä tiennyt, miten aikoo pitää ajotuntumaa yllä loppuvuoden.

– Noita Rally1-autoja ei vain hirveästi ole vapaana, mutta täytyy koettaa joillain ajella, että pysyy edes jonkinlainen tuntuma.