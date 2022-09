Esapekka Lappi paljastaa: tiesi ärsyttävästä kohtalostaan jo aikaa sitten – ”Minun on turha vikistä”

Esapekka Lapin MM-rallikausi on ohi. Jäähdyttelevä mestari Sébastien Ogier on viemässä myös ensi kaudelta osan kisoista.

Rallin MM-sarjaa on jäljellä on vielä kolme kilpailua, mutta Toyotalla tällä kaudella seitsemän kisaa ajanut Esapekka Lappi, 31, on jo talvilomalla.

Asia selvisi tällä viikolla, kun Toyota kertoi Sébastien Ogierin, 38, ajavan kauden loput kilpailut Uudessa-Seelannissa, Espanjassa ja Japanissa.

Lapille asia ei tullut yllätyksenä. Hän on tiennyt kalenterinsa jo kuukausia.

– Puhuimme tästä joskus alkukesästä. Ogier halusi ajaa kolme viimeistä kisaa. Sitten hän ajaa. Ajatus oli alun perinkin, että me ajamme kisat, joita Ogier ei halua ajaa, Lappi kertoo IS:lle.

– Me kuljettajat emme yleensä julkaise yhtään mitään. Ne on vain pidettävä sitten omana tietona.

Lapilla ei ole sopimusta vielä ensi kaudesta. Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala on kuitenkin puhunut halustaan pitää Lappi tallissa.

– Siinä mielessähän meillä on asiat ihan hyvin. Sitten vain vähän väännetään kättä.

– Neuvottelut ovat käynnissä, eikä vielä ole mitään varmaa. Mutta en näe syytä, miksei neuvottelut onnistuisi. Olen ihan luottavainen.

Esapekka Lappi on ajanut urallaan kymmenen kertaa palkintokorokkeelle rallin MM-sarjassa.

Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans ajanevat kahta Toyotan autoista myös ensi kaudella. Japanilaismerkin ”oma poika” Takamoto Katsuta lienee kiinni kolmannessa penkissä.

Näin ollen Lappi joutunee taas jakamaan yhden auton kahdeksankertaisen maailmanmestarin Ogierin kanssa, joka ajaa sen, mitä huvittaa.

– Totta kai se on vähän ärsyttävää, että mennään täysin toisen pillin mukaan. Mutta meriitit puhuu aika paljon puolestaan, Lappi sanoo.

– Minun on vähän turha vikistä, kun ei ole mestaruuden mestaruutta, eikä oikein voittoja tai mitään muutakaan verrattuna siihen mieheen, urallaan yhden MM-rallin (Suomi 2017) voittanut Lappi jatkaa.

Lappi ei kuitenkaan ole suinkaan tuskastunut tilanteeseensa.

– Kun ajaa täyden kauden, ajotuntuma pysyy tietenkin parempana ja on eväät taistella maailmanmestaruudesta. Tällainen osa-aikainen työ taas balansoi aika hyvin perhe-elämää. Saa olla enemmän lasten kanssa ja toisaalta taas tehdä myös sitä työtä, mitä rakastaa, 1-, 4- ja 6-vuotiaiden lasten isä sanoo.

– Minulle motivaatioksi riittää ihan MM-osakilpailun voiton tavoitteleminen. Se ei ole ongelma, etten saa ajaa maailmanmestaruudesta.

Huippuvuosiensa jälkeen enää jäähdyttelevä Ogier (oik.) on ajanut tällä kaudella kolmessa MM-rallissa: Monte Carlossa, Portugalissa ja Keniassa.

Tällä kaudella Lappi ajoi seitsemässä osakilpailussaan kolmesti palkintokorokkeelle.

Varsinkin neljän viime kisan putken aikana vauhti alkoi löytyä. Virossa Lappi olisi taistellut palkintosijasta ilman rengasrikkoa. Suomessa ja Belgiassa hän oli kolmas, ja edelliskisassa Kreikassa pieksämäkeläinen kaasutteli toisena ennen tekniikkamurheita.

– Jos jossittelemaan lähdetään, podiumeita olisi voinut olla jokunen enemmänkin. Yksi tosi tyhmä virhe oli itseltä (Kroatia). Sardinian johtopaikalta kolarointia en ihan täysin ota omille harteilleni, ja se on tiiminkin kanssa käyty läpi.

– Sen jälkeen olikin sitä, mitä tiimi meiltä halusi. Kyytiä on kyllä ollut yllättävänkin hyvin tällaiseksi osa-aikaiseksi. Siinä mielessä olen ihan tyytyväinen.

Nyt Lapilla on edessä useiden kuukausien tauko tositoimista. Perhearjen ohessa tuntumaa täytyy silti yrittää pitää yllä.

– Noita Rally1-autoja ei vain hirveästi ole vapaana, mutta täytyy koettaa joillain ajella, että pysyy edes jonkinlainen tuntuma, Lappi pohtii.

Klo 14.04: Korjattu Lapin ottaneen ainoan voittonsa Suomessa, ei Ruotsissa.