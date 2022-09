Toyotan kuskilegendan päätös taustalla – Esapekka Lapin kausi ohi!

Sebastien Ogier vie Esapekka Lapilta ajovuorot loppukauden kisoissa.

Esapekka Lappi on ajanut tällä kaudella Toyotalla seitsemässä MM-rallissa.

Maanantaina kävi ilmi, että Lappia ei nähdä Toyotan Rally1-auton ohjaimissa enää tällä MM-kaudella.

Lappi on jakanut ajovuoroja tällä kaudella Sebastien Ogierin kanssa. Toyotan rallitallin Twitter-tilillä maanantaina julkaistulla videolla Ogier kertoo, että hän ajaa kauden kolmessa viimeisessä kisassa eli Uudessa-Seelannissa, Espanjassa ja Japanissa.

– Kuten tiedätte, menen innolla Uuteen-Seelantiin. Uutinen on se, että kisaan myös Espanjassa ja Japanissa, eli kolmessa viimeisessä kilpailussa, rallin kahdeksankertainen maailmanmestari Ogier sanoi Toyotan julkaisemalla Twitter-videolla.

Tämä tarkoittaa samalla sitä, että Lapille ei löydy Toyotalta ajopaikkaa loppukauden kisoista.

Lappi on ajanut tällä kaudella seitsemän kisaa, joista kolmessa hän on yltänyt palkintokorokkeelle. Ogierilla on tällä kaudella takanaan kolme MM-rallia, joista paras saavutus on Monte Carlon kakkossija.

Lapin uskotaan saavan jatkosopimuksen ensi kaudeksi. Hän on itsekin luottavainen.

– Olen mielestäni tehnyt parhaani viimeisissä ralleissa. Olen tehnyt sen, mitä varten minut on palkattu, joten voin olla iloinen ja tyytyväinen siihen, mitä olemme saaneet aikaan, Lappi sanoi DirtFish-sivuston haastattelussa Kreikan MM-rallin yhteydessä.