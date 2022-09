Jari-Matti Latvalan talli on katastrofaalisessa tilassa – tallipomo täräytti tosiasiat Kalle Rovanperästä: ”Sitä se ei enää kestä”

Jari-Matti Latvalan johtama Toyotan MM-rallitalli kyntää syvällä.

Lamia

Kalle Rovanperälle, Esapekka Lapille ja koko Jari-Matti Latvalan johtamalle Toyotan tallille Kreikan MM-ralli oli katastrofaalinen.

MM-sarjaa johtava Rovanperä, 21, törmäsi lauantaina puuhun. Rovanperä pääsi jatkamaan rallia, mutta hävisi rytäkässä minuuttitolkulla. Lapin Toyotaan tuli puolestaan polttoaineensyöttöön liittyvä vika lauantain ajopäivän lopulla. Hän joutui keskeyttämään, mutta jatkoi sunnuntaina.

Lapin hieno ajo kokonaiskilpailussa valui hukkaan, sillä hän oli toisena ennen ongelmiaan.

Toyotan murheet ”huipensi” brittikuljettaja Elfyn Evansin keskeytys tekniseen vikaan kisan päätöspäivänä sunnuntaina.

Toyotan kuljettajat valittelivat myös läpi viikonlopun Toyotan vaisua kilpailukykyä kilpailijoihin nähden – osa vähemmän, osa enemmän.

Toyotan tallipomo Latvala, 37, joutui setvimään Toyotan harmeja koko viikonlopun.

– Tämä oli meiltä huono ralli, muttei katastrofaalinen, Latvala sanoi.

– Meillä ei ehkä ollut ihan optimaalinen auto tähän ralliin näissä olosuhteissa. Emme saaneet kaikkia palikoita osumaan kohdalleen, hän tunnusti auton suorituskyvystä.

Muitakin huolia riitti. Auton luotettavuusongelmat puhuttavat.

– Tärkeintä on, että opimme tästä viikonlopusta sen, mitä pitää parantaa. Tämä pitää analysoida tarkasti, Latvala jatkoi.

Onko pitoa? Riittääkö vauhti? Toyotalla on ryhtiliikkeen paikka.

MM-sarjan seuraava osakilpailu on Uudessa-Seelannissa 29. syyskuuta–2. lokakuuta. Siellä Kalle Rovanperä ei ole aiemmin kilpaillut.

Latvala uskoo yhä vakaasti Rovanperän nappaavan MM-tittelin. Jos ei vielä Uudessa-Seelannissa, niin sitten myöhemmin. Uuden-Seelannin jälkeen kaudesta on ajamatta vielä kaksi kilpailua, Rovanperän MM-johto on nyt 53 pistettä.

– Valitettavasti se on niin, että kun huono kierre lähtee, niin sitä on vaikea katkaista. Se vaan kertautuu. Sitten tulee joku, mihin se kierre tavallaan päättyy ja sen jälkeen pitää nollata tilanne, Latvala pohdiskeli.

– Tilanne MM-sarjassa on vieläkin ihan ok. Mutta kun nyt on tullut kaksi nollakisaa (jos Power Stagen pisteitä ei lasketa), niin kolmatta (nollakisaa)…sitä se ei enää kestä, Latvala pohti Rovanperän asemaa.

Latvala huomautti, että jokaiselle kuljettajalle tulee yleensä huono jakso kauden aikana.

– Nyt ne sattuivat tulemaan Kallelle peräkkäin, joka on huono asia, mutta minä en ole huolissani. Minä uskon edelleen siihen, että Kalle pystyy vielä mestaruuden voittamaan.

– Silloin kun auto on hyvä, niin Kalle on luottavainen. En usko, että silloin on mitään ongelmaa. Tämä olosuhde oli meidän autolle vähän vaikea täällä Kreikassa.

Uudessa-Seelannissa Rovanperä joutuu jälleen ensimmäisenä reitille auraamaan tietä liukkaasta irtosorasta ajojärjestyksessä takaa tuleville.

– Jos siellä sataa vettä, niin se ei ole niin paha, mutta kuivalla kelillä joutuu kyllä auraamaan. Mutta Uuden-Seelannin tiet ovat Kallen kannalta parempia kuin Kreikassa, koska siellä on tilaa ja tietä pystyy käyttämään hyväksi samaan tapaan kuin Suomessa. Sellaisen tien auraaminen sopii Kallelle paremmin, Latvala arvioi.