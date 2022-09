Kalle Rovanperän viime rallit menneet pahasti pieleen – lataa ankean ennusteen myös jatkosta: ”Se ei ole meille hyvä”

Kalle Rovanperä johtaa yhä MM-sarjaa, mutta tuskanhiki vieri kasvoille Kreikassa.

Lamia

Kreikan MM-rallia markkinoidaan jumalten rallina. Kalle Rovanperälle rallijumalat eivät todellakaan hymyilleet.

– Yksi huonoimmista ralleistani ikinä, Rovanperä tiivisti viikonlopun.

MM-sarjaa yhä johtava Rovanperä, 21, joutui kisan alussa ajamaan ajojärjestyksessä ensimmäisenä liukasta irtosoraa takaa tulleille auraten. Siihen kului aikaa ja myös ajohuumori alkoi selvästi nuorelta mieheltä kadota. Rovanperä kertoi Markku Alénin tapaan ”yrittäneensä tulla”, mutta kello ei tykännyt.

Rovanperä ei ollut myöskään tyytyväinen Toyotansa suorituskykyyn Kreikan helteisillä ja ankarilla sorateillä. Kyytiä – ja erityisesti pitoa – ei hänen mukaansa ollut tarpeeksi.

Murheet huipensi lauantaiaamun törmäys puuhun, joka pilasi Rovanperän kilpailun lopullisesti. Hän hävisi siipirikkoisella ajokillaan minuuttitolkulla ja turhautuneisuus kasvoi entisestään.

Ajovirheen hän otti rehdisti omaan piikkiinsä.

Power Stagen toisella sijallaan Rovanperä otti lopulta neljä lohdutuspistettä.

Rovanperän pistejohto MM-sarjassa on edelleen turvallisen tuntuinen, mutta se hupeni entisestään. Rovanperän kaksi viime kisaa ovat menneet mönkään. Belgian asfalttikisassa hän rysäytti ulos tieltä.

Rovanperän piste-ero MM-sarjassa toisena olevaan Ott Tänakiin on nyt 53 pistettä, kun MM-kaudesta on ajamatta vielä kolme kilpailua. Maksimissaan jaossa on yhtä kuljettajaa kohden 90 vielä pistettä. Jos pisteet olisivat kauden lopulla tasan, katsotaan voittojen määrää.

Hyundai otti Kreikassa kolmoisvoiton belgialaiskuljettaja Thierry Neuvillen johdolla. Rovanperän ja Tänakin piste-ero olisi kaventunut entisestään, jos Hyundai olisi nostanut virolaistähden tallimääräyksellä voittajaksi.

– Powerin pisteet olivat minulle tärkeät. Se vaikuttaa heti aika paljon, pistetilanne ei näytä ihan niin pahalta kuin se voisi näyttää. Ei se minua tietenkään haitannut, ettei Hyundailta tallimääräystä tullut, Rovanperä totesi.

Kalle Rovanperä oli mietteliäs Kreikan MM-rallin aikana.

Seuraavaksi MM-sarjassa porhalletaan Uudessa-Seelannissa 29. syyskuuta–2. lokakuuta, jossa Rovanperällä on taas mahdollisuus ratkaista MM-titteli edukseen.

Uuden-Seelannin sorarallin teiden luonnetta voi kuvailla hieman suomalaistyyppisiksi. Rovanperä ei ole aiemmin kilpaillut Uudessa-Seelannissa.

– Enpä tiedä, ihan mielenkiintoinen juttu. Onhan sitä aiemminkin moneen ralliin ekan kerran lähdetty. Jouheita ja vauhdikkaita teitä on aina mukavaa ajaa, hän tuumi.

– Mutta se on varmasti myös huono kisa aurata ensimmäisenä kuljettajana reitillä. Siellä on paljon sellaista irtoryyniä, oikein kunnon kuulalaakerisoraa. Se ei ole meille hyvä, Rovanperä sanoi.

Rovanperä toivoo, että Toyota tekee ennen Uuden-Seelannin kisaa ajettavassa testissä oikeita päätöksiä, eivätkä Kreikan murheet auton suorituskyvyssä toistu.

– Nyt pitää saada auto iskuun, että päästään takaisin omalle tasolle.