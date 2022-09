Esapekka Lappi säväytti taas – suomalaiskuljettaja paljasti syyn parantuneeseen vauhtiinsa: ”Se on yksi avainasia”

Esapekka Lappi on ollut kelpo vauhdissa Kreikan MM-rallin soralla.

Esapekka Lappi, 31, taistelee kärkipään sijoista Kreikan MM-rallin ankarilla sorateillä. Lappi ampaisee kolmannelta sijalta lauantain ajopäivään. Hänen eronsa kilpailua M-Sport-tallin Fordilla johtavaan suurmestari Sébastien Loebiin on 8,7 sekuntia.

Toisena on Loebin ranskalainen tallitoveri Pierre-Louis Loubet, jonka ero Lappiin on seitsemän sekuntia.

Lappi sanoi olevansa erittäin tyytyväinen ajamiseensa perjantaina.

– Lähtöpaikkani oli hyvä, ajojärjestyksessä edellä menneet olivat puhdistaneet tietä irtosorasta. Se on suuri syy hyvään tulokseen. Olen myös ihan tyytyväinen autoon. Voisihan se olla parempikin, mutta ei se huono ole, hän sanoi.

– Lauantaina meillä voi olla edessä vaikeampi päivä, koska tilanne lähtöjärjestyksen suhteen on tasaisempi kuin perjantaina ja en tunne kaikkia erikoiskokeita ennakolta, Lappi ennakoi.

Lappi on kahdessa viime MM-osakilpailussa ajanut kolmanneksi. Kreikassakin homma näyttää siis sujuvan.

– Olen kauden edetessä oppinut enemmän autosta. Olen oppinut hyödyntämään paremmin hybridijärjestelmää. Se on yksi avainasia vauhtini paranemisessa, Lappi kertoi.

Esapekka Lappi vauhdissa Kreikan soralla.

Lapin ammatilliset suunnitelmat ensi vuodesta eivät ole vielä tiedossa. Lappi on sanonut haluavansa jatkaa Toyotan riveissä. Hän on valmis ajamaan kaikki ensi kauden MM-rallit. Tällä kaudella Lappi on kaasutellut valikoituja MM-ralleja, sillä hän on niin sanotusti jakanut ajokkinsa ranskalaisen suurmestarin Sébastien Ogierin kanssa.

Lappi on urallaan voittanut yhden MM-osakilpailun, vuonna 2017 Keski-Suomen soraränneissä.