Jari-Matti Latvala paljastaa totuuden paluustaan MM-sarjaan kisakuskina

Toyotan tallipomon Jari-Matti Latvalan paluu kuljettajana MM-sarjaan on kuuma kysymys.

Jari-Matti Latvala, 37, on viime ajat työskennellyt menestyksekkäästi Toyotan MM-rallitallin pomona. Silti hänen omat ajohalunsa eivät ole hiipuneet, vaan himo kilpa-auton rattiin on edelleen äärimmäisen kova.

Aktiivisen huipputason kuljettajauransa jälkeen Latvala on tyydyttänyt ajohalujaan kaasuttelemalla vanhempaa autotuotantoa edustavalla Toyota Celicalla pienemmissä kilpailuissa.

Se ei kuitenkaan riitä hänelle. Latvala haluaa kilpailla MM-rallissa pääluokan autolla – ja tässä tapauksessa tietenkin Toyotalla.

– Isoin asia siinä on se, että haluaisin kokea tämän uuden sukupolven hybridiauton kilpailussa. Olen ajanut monen eri ikäkauden autoja, lähes kaikkia olen päässyt kokeilemaan. Tätä MM-sarjan uusinta autoa en ole päässyt kokeilemaan, siis sitä, että minkälaista olisi ajaa ralli tuollaisella autolla, Latvala sanoo Ilta-Sanomille.

Olet toki tallipomona johtavassa asemassa, mutta kuinka realistisena ylipäätään pidät sitä, että kilpailet Toyotan Rally1-autolla MM-sarjassa?

– Sillä tavalla se on realistinen, että yksi kilpailu on mahdollista ajaa. Ei niitä enempää voi ajaa. Olen sanonut niin, että ennen kuin täytän 40 niin sitä voisi tällä tavalla juhlistaa, eli ajamalla MM-rallin. Ei se muuten oikein sovi tällainen, Latvala pohtii.

Eli Jari-Matti Latvalan paluuta MM-rallitielle kuljettajana voidaan odottaa noin kolmen vuoden sisällä, niinkö?

– Juuri näin.

Missä kilpailussa tämä paluu voisi olla mahdollinen?

– Kyllä se on Jyväskylä tai sitten lumella… mutta kun Ruotsin lumikisaa ei enää ajeta minulle tutuilla pätkillä niin kyllä sen pitää sitten varmaankin olla se Jyväskylä.

Aktiiviuransa lopettaneiden suomalaisten huippukuljettajien paluu yksittäiseen kisaan ei ole tavatonta. Markku Alén, Timo Salonen, Ari Vatanen ja Juha Kankkunen ovat kaikki ajaneet rallin MM-sarjan pääluokan ajokkia viisikymppisiä juhlistaessaan. Alén Fordilla, Salonen ja Vatanen Peugeot’lla ja Kankkunen Fordilla. He kaikki kaasuttelivat juhlarallinsa Suomen MM-osakilpailussa.

Latvala haluaisi hyökätä ankariin, mutta arvoituksellisiin Keski-Suomen soraränneihin MM-sarjan huippuautolla jo neljänkympin kantturoilla.

– Minä en millään jaksa odottaa niin kauan, että olisin 50-vuotias! Minun pitää päästä ajamaan jo aikaisemmin!

Jari-Matti Latvala on toiminut viime ajat Toyotan tallipomona. Hän on halunnut vaalia hyvää ilmapiiriä tallissa.

Täysin uusi ja outo laite Toyotan Rally1-hybridiajokki ei Latvalalle ole. Latvala on aiemmin paljastanut, että hän on jo päässyt koettamaan uuden sukupolven Toyota Yaris -rallitykkiä. Latvalaa kiehtoo etenkin hybridiyksikön hetkellisesti tarjoama lisävoima.

Kilpailussa hän ei ole kuitenkaan vielä uuden sukupolven ajokilla kaasutellut.

– Itse pääsin pikkuisen ajamaan tuota autoa tuolla Japanissa, niin sehän on vaikeampi ajaa kuin viime kauden autot. Voi olla, että kun autoissa on vähemmän joustovaraa, vähemmän aerodynamiikkaa, ei ole keskilukkoa, niin ehkä auton vieminen äärirajalle on vaikeampaa, Latvala sanoi tammikuussa Toyotan järjestämässä tapahtumassa.

Latvala on ajourallaan voittanut 18 MM-osakilpailua. Suomen MM-rallin hän voitti urallaan kolmesti, vuonna 2010 Ford Focuksella ja vuosina 2014 ja 2015 Volkswagen Pololla.

Latvalan aktiivinen ura ammattilaiskuljettajana päättyi mollivoittoisesti Toyotan ajohaalareissa kauden 2019 jälkeen. Latvala olisi tuolloin halunnut ehdottomasti jatkaa ammattilaisen uraansa kuljettajana, mutta sopivaa ajopaikkaa ei enää löytynyt.