Sébastien Loeb latasi mielipiteensä Kalle Rovanperästä – yksi kysymys sai supertähden nikottelemaan

Sébastien Loeb on yhä hämmästyttävän kovassa kunnossa. Suurmestarilla on myös paljon sanottavaa Kalle Rovanperästä.

Suurmestari Sébastien Loeb, 48, on edelleen kovassa vireessä.

Moottoriurheilun supertähti Sébastien Loeb ei säästele sanojaan kehuessaan rallin MM-sarjaa ylivoimaisesti johtavaa Kalle Rovanperää.

Loeb sanoo olevansa varma Rovanperän maailmanmestaruudesta ja povaa nuorelle suomalaistaiturille todella menestyksekästä tulevaisuutta.

– Hän on ajanut uskomattoman hienon kauden. Mukaan on mahtunut todella mahtavia suorituksia, hän on hallinnut joitain ralleja alusta loppuun ja pystynyt upeisiin suorituksiin myös Power Stage -erikoiskokeilla, Loeb hehkuttaa Ilta-Sanomille.

48-vuotias suurmestari Loeb ajaa tällä kaudella valikoituja MM-ralleja M-Sport-tallin Fordilla. Tänä viikonloppuna hän osallistuu Kreikan MM-osakilpailuun. Liki viisikymppinen Loeb on yhä kovassa vireessä, sillä hän voitti MM-kauden avausrallin Monte Carlossa uuden sukupolven Rally1-hybridiajokkien ensimmäisessä kilpailussa.

Loeb on itse rallin yhdeksänkertainen maailmanmestari, joten hänen sanoillaan voidaan sanoa olevan lajissa äärimmäisen suuri painoarvo. Toyota-kuljettaja Rovanperää ranskalaistaituri kehuu vailla estoja.

– Vaikuttaa siltä, että Kalle on todella itsevarma nyt. Hän on rauhallinen ja hänen vireensä vaikuttaa ylipäätään todella hyvältä.

– Hän ansaitsee maailmanmestaruuden, sillä kukaan ei pysty kokonaiskuvassa vastaamaan tällä hetkellä hänen vauhtiinsa, Loeb sanoo.

Kalle Rovanperä on vakuuttanut otteillaan myös suurmestari Sébastien Loebin.

21-vuotiaan Rovanperän tämän kauden maailmanmestaruus on liki vuorenvarma.

Pystyykö hän nappaamaan urallaan useita MM-titteleitä?

– Kun olin itse 21-vuotias, en ollut ajanut edes ensimmäistä kunnollista rallikilpailuani! Joten tällä hetkellä on vaikea tietää, kuka voisi lähitulevaisuudessa edes haastaa ja voittaa Kallen mestaruuskamppailuissa. On täysin selvää, että hän voi voittaa lisää maailmanmestaruuksia, Loeb toteaa.

Ehkäpä jopa yhdeksän maailmanmestaruutta (saman verran kuin Loebin ennätys)?

– Ehkä ei..., Loeb vastaa ensin kivikasvona, mutta väläyttää pienen tuumaustauon jälkeen leveän hymyn perään.

Loeb saavuttaa melko pian jo 50 ikävuoden rajapyykin, mutta hän vaikuttaa edelleen uskomattoman kovakuntoiselta. Ranskalaismaestro on edelleen yhtä jäntevä kuin parikymmentä vuotta sitten.

Miten ihmeessä pysyt noin rautaisessa kunnossa?

– Teen niin kuin lähes kaikki muutkin, yritän vain pitää kunnostani huolta. Se on toki tärkeää, jos aion yhä jatkaa uraani ja kilvanajoa. Itse asiassa niin on vain pakko tehdä, mutta en usko, että harjoittelen yhtään enemmän kuin muut kuljettajat.

– En ole koskaan ollut sellainen, että joka päivä pitäisi kuntoilla. Harjoittelen vähän kuntosalilla ja sellaista, mutta treenaamiseni ei todellakaan ole mitään massiivista, telinevoimistelijan taustastaan tunnettu Loeb kuvailee.

Sébastien Loeb vaikuttaa kovakuntoiselta rattimieheltä.

Loebin kuntoilutavoista kertoi taannoin Urheilulehden haastattelussa hänen entinen Citroen-tallitoverinsa Mikko Hirvonen. Hirvosen puheet aiheesta olivat hyvin samansuuntaisia kuin huippukuntoiselta yhä näyttävän Loebin omat lausunnot.

– Ei Loeb mielestäni mikään kuntoilufriikki ollut. Varmasti oli kuskeja jotka näkivät enemmän vaivaa kuntonsa eteen kuin Loeb, Hirvonen kertoi ajasta, kun ranskalainen ajoi vielä vakituisesti MM-sarjassa.

Tällä kaudella M-Sport-Ford-tallin vakituiset kuljettajat ovat tuottaneet lähinnä pettymyksiä tiimin johdolle. Se on kiihdyttänyt spekulaatioita siitä, että Loeb olisi kiinnitettävä M-Sportille vakiomieheksi ensi kaudeksi – tai ainakin lisättävä Loebin panosta tuntuvasti M-Sportilla.

Loeb kuitenkin vakuutteli Kreikassa, ettei hänellä enää olisi aikeita tai haluja ajaa kokonaista MM-sarjaa. Loeb on viime vuosina kaasutellut myös muissa kilpaluokissa kuin rallin MM-sarjassa. Rallin MM-sarjassa hän kilpaili viimeksi Safari-rallissa kesäkuussa.

Kreikan ankarille, mutta armottomille sorateille Loeb ampaisee nöyränä.

– Nuotitus oli tällä kertaa melko kovaa työtä, sillä siellä oli minulle uusia erikoiskokeita. Lisäksi minun täytyy päästä takaisin ajorytmiin, koska edellisestä kerrastani tällä autolla on kulunut jonkin verran aikaa.

Sébastien Loeb hyppyytti Fordiaan Portugalissa tällä kaudella.

Loeb on hohdokkaalla urallaan voittanut liki käsittämättömät 80 MM-osakilpailua. Rovanperällä on nyt koossa yhteensä seitsemän MM-osakilpailuvoittoa.