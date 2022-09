Pitääkö Kalle Rovanperän MM-tittelin varmistamiseksi käyttää kovia keinoja? Jari-Matti Latvala tyrmää: ”Ei me voida tehdä sitä”

Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala pohtii maailmanmestaruudessa vahvasti kiinni olevan Kalle Rovanperän asemaa.

Lamia

Toyotan nykymuotoisen MM-rallitallin kulttuuriin eivät perinteisesti ole kuuluneet tallimääräykset, eli omien kuljettajien sijoitusten sorkkiminen keinotekoisesti pomojen toimesta. Tämän on todennut monesti myös Toyotan 37-vuotias tallipomo Jari-Matti Latvala.

Toyota-kuljettaja Kalle Rovanperällä, 21, on vahva ote maailmanmestaruudesta, mutta tämä ei Latvalan mukaan muuta suhtautumista tallimääräyksiin. Rovanperälle ei haluta ”pelata” mestaruutta pönkittäviä tai varmistavia pisteitä edes niin sanotussa ”varmassa paikassa”, jossa päästäisiin muuttamaan tulosluetteloa ilman suurempaa säätämistä niin sanotusti järkisyihin vedoten.

– Ei. Ei me voida sitä tehdä. Siitä on tavallaan linja sovittu, Latvala sanoo.

– Ainoastaan siinä vaiheessa…sitten on eri asia, jos nyt kävisi jotain huonosti ja Ott Tänak rupeaisi tulemaan lähemmäksi (MM-pisteissä). Vielä ero on niin iso, että ei me voida tehdä mitään, Latvala pohti tallimääräysasiaa.

Rovanperän ja toisena MM-taulukossa olevan virolaisen Hyundai-kuljettajan Tänakin ero on 72 pistettä, kun kaudesta on viikonloppuna kaasuteltava Kreikan ralli mukaan luettuna jäljellä neljä osakilpailua. Jo viikonloppuna mestaruuden varmistaakseen Rovanperän pitäisi Kreikan-kilpailun jälkeen johtaa Tänakia 91 pisteellä.

Kalle Rovanperä oli hyväntuulisena Kreikan MM-rallin huoltoalueella keskiviikkona.

Rovanperän urakan vaikeusastetta Kreikassa lisää se, että hän joutuu ampaisemaan soralle ajojärjestyksessä ensimmäisenä. Se tarkoittaa tien putsaamista ja auraamista irtosorasta ajojärjestyksessä takana tuleville – eli aikaa valuu hukkaan.

– Lämpötila nousee korkealle, todennäköisesti yli 30 asteen. Lisäksi tiet ovat aika lailla kalliopohjaisia, bed rockia. Eli renkaiden kuluminen on varmaankin rajua, ja uskon, että täällä tulee kuskeille ”tapahtumia”, Latvala pohtii rankaksi povatun rallin ennakkoasetelmia.

– Jos välttää rengasrikot, niin sitten on jo aika hyvä tilanne, Latvala analysoi Rovanperän ja muiden ajajiensa menestysmahdollisuuksia.

Kreikan MM-ralli alkaa torstaina yhden erikoiskokeen voimin Ateenan olympiastadionilla ajettavassa yleisötapahtumassa. Ensimmäinen useamman pikataipaleen ajopäivä on perjantaina, ja ralli päättyy sunnuntaina.