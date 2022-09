Kalle Rovanperä paljastaa, miten viettää vapaa-aikansa – ”Se on enemmän se mun juttu”

Rallitähti Kalle Rovanperällä on vahva ote rallin maailmanmestaruudesta. Vauhtia piisaa myös nuoren miehen vapaa-ajalla.

Kalle Rovanperällä on vahva ote maailmanmestaruudesta. Hänen vapaa-aikansakin sujuu vauhdikkaasti.

Lamia

Kalle Rovanperä, 21, on vahvasti kiinni tämän kauden rallin maailmanmestaruudessa. Myös hänen vapaa-aikansa kuluu yleensä vauhdikkaasti.

Rovanperä on harrastanut driftingiä jo vuosia. Driftingin perusideana on ajaa radalla sivuluisussa mahdollisimman suuressa kulmassa koko radan leveyttä hyödyntäen niin suurella nopeudella kuin mahdollista.

Viime viikonloppuna Rovanperä voitti Pohjois-Euroopan mestaruussarjaan kuuluvan Venetsia Drifting -kilpailun Kokkolassa. Rovanperä tyylitteli Toyota Suprallaan ykköseksi nujerrettuaan finaalissa latvialaisen Nikolass Bertansin. Rovanperä iloitsi voitostaan myös Instagramissa.

Rovanperä on kilpaillut driftingissä tällä kaudella myös Euroopan DMEC-sarjassa. Hän ajaisi enemmänkin kakkoslajiaan, jos rallin MM-sarjan kiireinen aikataulu sen vain sallisi.

– Osa driftingin kilpailuista menee aikataulullisesti päällekkäin rallin MM-sarjan kisojen kanssa. Muuten olisin mennyt useampaankin.

Lue lisää: Pitääkö Kalle Rovanperän MM-tittelin varmistamiseksi käyttää kovia keinoja? Jari-Matti Latvala tyrmää: ”Ei me voida tehdä sitä”

Rovanperä sanoo, ettei hänen tarvitse driftingiä ajettuaan totutella takaisin ralliauton metkuihin tai toisinpäin, vaikka kyse on aikalailla erilaisista ajokeista ja täysin eri lajista.

– Totuttelu drifting-autosta takaisin ralliautoon ja toisinpäin ei oikeastaan vie lainkaan aikaa minulta. Kumpaakin kun on jo ajanut sen verran, että se tuntuma tulee sieltä aina ihan suoraan, eikä mitään varsinaista sopeutumista tai totuttelua tarvita. On ihan sama, kumpaan autoon hyppää – kyllä se tuntuma löytyy välittömästi, Rovanperä toteaa Ilta-Sanomille.

Onko driftingistä hyötyä rallin ajamiseen tai toisinpäin?

– En nyt sanoisi, että on suoranaisesti hyötyä. Mutta kyllähän aina kaikki kilvanajo, auton käsittely ja tuommoinen on positiivista – ei siitä ainakaan haittaa ole, Rovanperä ruotii.

– Drifting pitää ajotuntumaa yllä ja reaktiot ja ajosilmä kehittyvät. Driftingissäkin ajetaan auton ja renkaiden äärirajoilla koko ajan. Totta kai se on siinä mielessä sellaista, että ajotuntuma pysyy yllä, Rovanperä kertoo.

Hän kertoo haluavansa kokeilla myös ”montaa” muuta lajia.

– Katsotaan sitten niitä, kun aika on, Monacossa asuva Rovanperä tuumaa arvoituksellisesti.

Moottoriurheilun ulkopuolelta harrastuksia ei ole Rovanperältä kuulemma luvassa.

– Kyllä harrastukseni liittyvät ja tulevat liittymään tavalla tai toisella moottoriurheiluun. Se on enemmän se mun juttu, hän hymyilee.

Toyota-kuljettaja Rovanperä johtaa vankasti rallin MM-sarjaa. Hänellä on mahdollisuus varmistaa maailmanmestaruus jo Kreikan MM-osakilpailussa viikonloppuna.

Rovanperän urakan vaikeusastetta Kreikassa lisää se, että hän joutuu ampaisemaan soralle ajojärjestyksessä ensimmäisenä. Se tarkoittaa tien putsaamista ja auraamista irtosorasta ajojärjestyksessä takana tuleville – eli aikaa valuu hukkaan.

– Täytyy yrittää parhaamme olosuhteet ja asetelma huomioiden, hän tuumaa.

– Jos keli on kuiva, niin rallista tulee meidän kannaltamme todella hankala. Tuollaisessa häviää varmasti ensimmäisenä lähtijänä, kun tiellä on paljon irtosoraa. Mutta ei siinä mitään. Yritetään kuroa sitten kiinni eroa rallin aikana, jos alussa tulee lähtöpaikan takia tappiota. Tykkään Kreikan rallista, ainakin viime vuonna tykkäsin, Rovanperä tuumi viitaten viimevuotiseen voittoonsa Kreikassa.

Kalle Rovanperä ja kakkoskuljettaja Jonne Halttunen ovat ajaneet voitokkaasti tällä kaudella.

Nuotituksen aikana tiet ovat olleet Rovanperän mukaan melko hyvässä kunnossa. Teiden pinnat eivät ole hänen mukaansa vaikuttaneet erityisen liukkailta, mutta paikka paikoin kiviä on paljon.

Tyypillistä kreikkalaista soratietä, jossa makaa irtokiviä.

Rovanperän alkukausi oli loistava, hän nappasi sen aikana peräti viisi MM-osakilpailun voittoa. Kahdessa viime rallissa voiton on vienyt kuitenkin Hyundain virolaistähti Ott Tänak. Rovanperän ja toisena MM-taulukossa olevan Tänakin ero on 72 pistettä, kun kaudesta on Kreikan ralli mukaan luettuna jäljellä neljä osakilpailua. Jo viikonloppuna mestaruuden varmistaakseen Rovanperän pitäisi Kreikan-kilpailun jälkeen johtaa Tänakia 91 pisteellä.

Kreikan MM-ralli alkaa torstaina yhden erikoiskokeen voimin Ateenan olympiastadionilla ajettavassa yleisötapahtumassa. Ensimmäinen useamman pikataipaleen ajopäivä on perjantaina, ja ralli päättyy sunnuntaina.