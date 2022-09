Ystävältä yllättävä paljastus tv-letkautusten taustoista – tällainen Kalle Rovanperä todellisuudessa on

Anssi Tarvainen ja Arttu Hanhinen ovat tunteneet Kalle Rovanperän vuosien ajan.

Kalle Rovanperä on tullut tunnetuksi paitsi erinomaisista ajotaidoistaan myös hupaisista tv-letkautuksistaan. Mekaanikko Anssi Tarvainen (vas.) kuvailee Rovanperää todelliseksi velikullaksi.

Rallin MM-sarjaa johtava Kalle Rovanperä on noussut muutamassa vuodessa yhdeksi Suomen urheilumaailman puhutuimmista nimistä.

Ruudun läpi Rovanperä näyttäytyy rauhallisena persoonana, joka hallitsee hermonsa auton ratissa erinomaisesti, mutta millainen tyyppi 21-vuotias superlahjakkuus on ralliauton ulkopuolella?

IS kysyi tätä kahdelta Rovanperän läheiseltä ystävältä, jotka ovat tunteneet rallitähden jo vuosien ajan.

Jyväskylässä asuva Anssi Tarvainen, 31, tutustui Rovanperään viitisen vuotta sitten, kun tämä osti ensimmäisen drifting-autonsa. Viime vuodet kaksikko on kiertänyt yhdessä drifting-kilpailuja, joissa Tarvainen toimii Rovanperän mekaanikkona.

– Japanilaiset autot ajoi meidät yhteen, Tarvainen naurahtaa puhelimessa.

Haastattelun aikaan kaksikko oli osallistunut juuri Honkajoen Pesämäellä järjestettyyn drifting-tapahtumaan. Sielläkään Rovanperän hurja noste rallimaailmassa ei jäänyt huomaamatta.

– Aika moni kertoi tulleensa paikalle katsomaan pelkästään tätä autoa ja Kallea, Tarvainen sanoo.

Mekaanikko Anssi Tarvaisen kasvot koristavat Kalle Rovanperän drifting-auton kattoa.

Tarvaisen mukaan Rovanperän suuri kansansuosio on vaikuttanut jossain määrin myös kaksikon kaverisuhteeseen. Konkreettisimpana asiana Tarvainen nostaa esiin sen, että ajanviettopaikkoja pitää pohtia aiempaa tarkemmin, sillä Rovanperän kasvot ovat monelle suomalaiselle hyvin tutut.

Tästä syystä innokkaita nimikirjoitusten ja yhteiskuvien pyytäjiä riittää lähes paikassa kuin paikassa.

Tarvaisen mukaan Rovanperä hakeutuu mielellään rauhallisiin paikkoihin, joissa hän saa viettää aikaa ihan vain kavereidensa kanssa.

Vaikka faneja on kertynyt ja kalenteri on aiempaa tiukemmassa, huima suosio ei ole muuten vaikuttanut Rovanperään.

– Herkästi voisi kuvitella, että menestys alkaisi nousta hattuun, mutta ainakaan tässä kaveripiirissä niin ei ole käynyt. Meille se on ollut ihan sama Kalle edelleen, Tarvainen toteaa.

Tarvainen kuvailee ystäväänsä rauhalliseksi persoonaksi, joka viihtyy parhaiten valokeilan ulkopuolella.

– Kalle haluaa aina puuhata jotakin, muttei se halua olla missään nimessä mikään keskipiste. Se on mieluummin sellainen sivustaseuraaja.

Vaikka Rovanperä ei ole kaveriporukan suulain tyyppi, huumorintaju hänellä on kohdillaan. Sitä ovat saaneet todistaa myös lukuisat rallifanit, jotka ovat kuulleet Rovanperän letkautuksia tv-haastatteluissa.

Anssi Tarvainen ja Kalle Rovanperä poseerasivat yhdessä juhannusjuhlissa.

Tarvainen paljastaa, että monet tv:ssä nähdyt tempaukset ovat saaneet alkunsa kaveriporukan yhteisistä vedonlyönneistä.

– Välillä on ollut pieniä petsejä, saako se sujautettua haastatteluihin jotain, mutta nämä viimeisimmät WRC-auton ratissa heitetyt ovat sen ihan omia juttuja. Kyllä se sen vaan siitä oppi, Tarvainen kertoo naurahtaen ja jatkaa:

– Kalle on sellainen velikulta niin sanotusti. Ne heitot ovat ihan sitä omaa itseään.

Samoilla linjoilla on jyväskyläläinen Arttu Hanhinen, 21, joka on pitänyt Rovanperän kanssa yhtä yläasteajoista asti.

– Se on (televisiossakin) ihan oma itsensä, Hanhinen kertoo puhelimitse.

Hanhisella ei itsellään ole taustaa moottoriurheilusta, mutta maailma on tullut hänelle tutuksi Rovanperän kautta. Hanhinen kertoo kaveriporukan seuraavan Rovanperän kisoja tarkasti ja suunnittelevan kannustusmatkaa vielä johonkin syksyn ralleista.

Maailmanmestaruuden suhteen Hanhinen on luottavaisin mielin.

– Kyllähän sitä aina toivoo ja haluaa.

"Kun ollaan kilpailutilanteessa, ollaan tiimiläisiä eikä kavereita. Molemmat panostaa täysillä omaan hommaansa. Kun tilanne on ohi, ollaan taas hyvät ystävät”, Anssi Tarvainen kuvailee hänen ja Kalle Rovanperän yhteistyön mutkattomuutta.

Hanhinenkin on saanut osansa ystävänsä tv-tempauksista. Heinäkuussa Rovanperä vedätti suomea osaamatonta toimittajaa tv-haastattelussa kertomalla erikoiskokeen sijaan padelharrastuksestaan.

– Tossa pari kesää sitten käytiin Artun kanssa pelaa padelia Jyväskylässä, niin kyllä mää siinä voitolle jäin, mutta pitää ottaa joskus uudestaan, Rovanperä sanaili tv-lähetyksessä.

Hanhinen myöntää olevansa kyseinen Arttu. Hän kertoo kuulleensa kavereiltaan heitosta muutamaan otteeseen.

– Tutut, jotka tietää, että se olen mä, ovat vähän naureskelleet ja kyselleet, että koska taas padelia.

Hanhinen kertoo kaksikon pelanneen padelia korona-aikana, mutta nyt harrastus on jäänyt vähemmälle Rovanperän kiireiden vuoksi. Vaikka rallitähden kalenteri on tiukassa, hän löytää silti aikaa kavereilleen erilaisten tapahtumien tai vaikkapa nopeiden lounasten yhteydessä.

Elokuun lopussa Hanhinen pääsi piipahtamaan myös Rovanperän uudella kotiseudulla Monacossa.

Anssi Tarvainen huoltamassa Kalle Rovanperän drifting-autoa.

Juhannuksena Rovanperä järjesti ystävilleen suuret juhlat, joista hän jakoi kuvia Instagramissa. JuhanAnus-nimisten kemujen ohjelmaan kuului musiikkia, ruokaa ja juomaa. Illan kruunasi yllätysesiintyjä Poju.

Hanhinen kertoo olleensa mukana järjestämässä pirskeitä.

– Kalle ei ollut täällä, niin jonkun piti vähän katsoa, että kaikki järjestyy.

Hanhisen mukaan Rovanperä ei ole varsinainen bilehile, mutta kertoo rallikuskin nauttivan juhlista, joissa saa viettää aikaa ystäviensä kanssa.

Lisää kemuja saattaa olla tiedossa pikapuoliin, sillä Anssi Tarvainen kertoo ystäväporukan kaavailleen Rovanperälle maailmanmestaruusjuhlia. Tällä hetkellä suunnitelmassa on vain yksi mutta.

– Vaikuttaa pahasti siltä, että ne juhlat tulee vastaan liian aikaisin. Pitäisi sanoa Kallelle, että himmaa hiukan, Tarvainen naurahtaa.

Rovanperän drifting-mekaanikkona toimiva Tarvainen on saanut seurata rallitähden uraa aitiopaikalta. Hän kertoo huomanneensa Rovanperän lahjakkuuden jo viitisen vuotta sitten, muttei silti silloin uskonut, mihin asti ystävän kyvyt voisivat kantaa.

– Se yllättää edelleen joka kerta, että mitä sieltä taas paljastuu.

Anssi Tarvainen kertoo ihailevansa Kalle Rovanperän keskittymiskykyä ja tapaa vapauttaa hermot juuri ennen suoritusta.

Tästä huolimatta Tarvaisella on selkeä näkemys siitä, mistä Rovanperän kyvyt kumpuavat.

– Se on ajanut ja vaihtanut vehkeitä ihan polvenkorkuisesta asti. Sitä kautta on kertynyt tuntumaa, ja nyt auto on Kallelle ikään kuin kehon jatke. Se tottuu autoon kuin autoon jotenkin paljon nopeammin kuin kukaan muu.

– Samalla on ehkä vähän ruuvi löysällä päästä, että uskaltaa vetää sillä tavalla. Pelko puuttuu täysin, Tarvainen sanoo nauraen.