Kalle Rovanperä latasi värikästä tekstiä vaikeasta kisastaan: ”Jokkista”

Kalle Rovanperä säväytti jälleen Power Stage -erikoiskokeella, vaikka muuten Belgian pikiteillä homma menikin pieleen.

Kalle Rovanperä koki viikonloppuna eräänlaisen tilastotappion mestaruusmatkallaan.

Belgian MM-ralli meni mönkään kilpailun avauspäivän hurjassa ulosajossa, mutta mekaanikot parsivat romuttuneen Toyotan kuntoon ja Rovanperä pääsi nappamaan kisan päättäneeltä Power Stage -erikoiskokeelta maksimaaliset lohdutuspisteet.

Tilastotappioksi Rovanperän Belgian-reissua voi kutsua siksi, että hänelle kyseessä oli kuluvan kauden ensimmäinen varsinainen ulosajo. Vastapainoksi hän on voittanut peräti viisi MM-osakilpailua tällä kaudella sekä esittänyt vakuuttavia otteita Power Stage -pikataipaleilla.

– Ihan normaalisti yritimme duunit tehdä täälläkin. Näköjään yksi nuottivirhe sinne jäi. Kautemme on ollut hieno tähän mennessä, mutta joskus virheitä tulee. En jää kuitenkaan suremaan sitä. Keskityn nyt vain tulevaan, Rovanperä linjasi.

Perjantain rytäkän jälkeen Rovanperän ralli oli käytännössä vain keskittymistä tulevaan Power Stageen ja siitä maksimipisteiden varmistamiseen.

– Se on aina vähän sellaista ”jokkista” (jokamiehen luokan ajamista) tuollainen pari päivää tuossa välissä. Sellaiseksi sitä ainakin Jonnen (kakkoskuljettaja Jonne Halttunen) kanssa kutsumme. Yritämme selvitä pätkistä läpi ja sitten Powerille yritämme ”herätä” uudestaan, Rovanperä kuvaili.

– Powerille pitää tietysti laittaa aina se extralataus ja -vauhti. Ihan hyvin tuli, hän kertoi.

Kalle Rovanperä vauhdissa Belgiassa.

Rovanperällä on yhä vankka ote maailmanmestaruudesta, kun MM-kaudesta on ajamatta neljä osakilpailua.

Hän johtaa MM-sarjaa 72 pisteellä ennen toisena olevaa Hyundain virolaistähteä Ott Tänakia. Belgian pikiteillä Tänak otti toisen perättäisen voittonsa.

Rovanperällä on siis mahdollisuus varmistaa maailmanmestaruus jo seuraavaksi ajettavassa kilpailussa Kreikassa, mutta voi olla, että MM-tittelijuhla siirtyy seuraaviin ralleihin. Mestaruuden varmistaakseen Rovanperän pitäisi Kreikan-kilpailun jälkeen johtaa Tänakia 91 pisteellä.

– Kaikki näyttää edelleen hyvältä. Kyllähän se vähän harmittaa, että aika ison pistemäärän antaa pois potista. Onneksi sitä on ollut sen verran varalla, että kärsi nyt tässä vaiheessa antaa. Koetetaan olla antamatta enempää pisteitä pois, Rovanperä tuumi.

Kreikan soralla kaasutellaan 8.–9. syyskuuta. Sen jälkeen ohjelmassa on Uuden-Seelannin sorakilpailu syys-lokakuun vaihteessa.

Rovanperän urakan vaikeusastetta lisää se, että hän joutuu ampaisemaan soralle ajojärjestyksessä ensimmäisenä. Se tarkoittaa tien putsaamista ja auraamista ajojärjestyksessä takana tuleville – eli aikaa valuu hukkaan.

– Lähtöpaikka on vaikea. Jos keli on Kreikassa kuiva, niin rallista tulee meidän kannaltamme todella hankala. Tuollaisessa häviää varmasti avauspäivänä ensimmäisenä lähtijänä, kun tiellä on paljon irtosoraa.

– Mutta ei siinä mitään. Yritetään kuroa sitten kiinni eroa rallin aikana, jos avauspäivänä tulee lähtöpaikan takia tappiota. Tykkään Kreikan rallista, ainakin viime vuonna tykkäsin, Rovanperä totesi viitaten viimevuotiseen voittoonsa Kreikassa.

Rovanperä sanoi lähtevänsä Kreikkaan hyvällä fiiliksellä. Rovanperä totesi, ettei hänellä ole paineita mestaruuden varmistamiseen jo Kreikassa.

– Koetetaan parantaa ja päästä sille tasolle, jolla meidän pitää olla.

– Mutta ei tämä ole ohi ennen kuin se on oikeasti ohi. Ja jokainen piste on tärkeä. Mutta ei näitä pidä ajatella turhaan etukäteen. Yritämme vain saada hyvän rallin ja hyvän pistepotin, Rovanperä pohdiskeli.