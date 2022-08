Belgian MM-rallissa F1-loistoa – Max Verstappenin isä tarttui rattiin: ”Tämä on iso askel”

Rallikärpänen on taas puraissut F1-kuljettajaa.

Rallikärpänen on puraissut F1-mies Jos Verstappenia.

Rallin MM-sarjaa hellitään Belgiassa ripauksella F1-loistoa. Belgian asfaltilla ajaa entinen F1-kuljettaja ja F1-maailmanmestari Max Verstappenin isä Jos Verstappen.

Isä-Verstappen on muun muassa Kimi Räikkösen, Heikki Kovalaisen, Robert Kubican ja Valtteri Bottaksen tavoin F1-mies, jota on puraissut rallikärpänen.

Jos Verstappen on kertonut ajaneensa ralliautoa ensimmäisen kerran noin puolitoista vuotta sitten. Sen jälkeen into rallihommiin on kasvanut entisestään.

Belgiassa isä-Verstappen ajaa ensimmäisen kerran MM-rallissa. Ajokkina hänellä on Citroen C3 Rally2.

– Tämä on iso askel, mutta nautin todella rallin ajamisesta. Olen jo 50-vuotias, mutta opin silti uutta koko ajan. Tarvitsen kokemusta tästä lajista, Verstappen sanoi rallin MM-sarjan haastattelussa.

Rata-autoiluun tottunut hollantilaistähti Verstappen kertoo, että rallissa vaikeinta hänelle on nuotittaminen, nuottien kuuntelu sekä niiden sisäistäminen erikoiskokeiden aikana.

– Minun piti todella opetella, että joku puhuu minulle ajaessani. Kun ajoin rata-autoilla, en pitänyt siitä että insinööri puhuu minulle kilpailun aikana. Ja nyt minulle puhutaan kilpailun aikana koko ajan!

Jos Verstappen kilpaili F1-sarjassa 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Hän nappasi F1-urallaan kaksi palkintosijaa.

Jos Verstappenin Max-poika voitti F1:n maailmanmestaruuden Red Bull -tallin ajokilla viime vuonna. Max Verstappen, 24, johtaa myös kuluvan F1-kauden MM-sarjaa.

Max Verstappen on puolustava F1-maailmanmestari.

Isä-Verstappen on ollut äärimmäisen intensiivisesti mukana poikansa uran käänteissä. Hänet on tunnettu kärkevistä kommenteistaan F1-ympyröissä.

F1-kausi jatkuu Belgiassa 28. elokuuta.