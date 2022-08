Suomen MM-rallissa hurmanneelta Esapekka Lapilta suoraa puhetta tulevaisuudesta – ”Sitten olen kotona”

Esapekka Lappi kärkkyy jatkosopimusta Toyotalta. Hän kertoo rehdisti asemastaan ja valttikortistaan.

Esapekka Lappi ja hänen kakkoskuljettajansa Janne Ferm kärkkyvät jatkosopimusta Toyotan MM-rallitallista.

Kuluvalla kaudella Lappi, 31, on ajanut valikoituja MM-ralleja Toyotalla. Hän on niin sanotusti jakanut autonsa ranskalaisen suurmestari Sébastien Ogierin, 38, kanssa. Ogier kun ei enää tällä kaudella halunnut ajaa kauden kaikkia MM-osakilpailuja.

Tuloksellisesti Lapin kausi ei ole ollut loistokas, mutta hän on silti tarjoillut ikimuistoisia hetkiä ralliväelle. Suomen MM-rallissa Lappi sortui viimeisenä päivänä ulosajoon, mutta taisteli sinnikkäästi maaliin romuttuneella autolla, josta puuttui muun muassa tuulilasi.

Tätä edelsivät kuljettajakaksikon omat remonttityöt. Tuloksena oli kilpailun kolmas sija, ja lisäksi Lappi ja Ferm saivat aikaan upean tarinan tv-kuvineen sekä nauttivat yleisön suosiosta.

– Olihan se rallia joo ja ainakin hyvää pr:ää saatiin. Sehän on ihan fakta, että rallin MM-sarja on pr-hommia kokonaisuudessaan.

– Veikkaan, että tuo meidän homma jää aika kauaksi aikaa elämään. Vähän niin kuin Timo Mäkisen ajo konepelti auki Jyväskylässä aikoinaan. Ei nyt ehkä niin sankareita olla kuin Timo Mäkinen, mutta tietyllä tavalla kuitenkin, Lappi tuumaa.

Esapekka Lapin ja Janne Fermin taistelu romuttuneella autolla on romanttinen rallitarina.

Hyvän pr:n lisäksi Lappi arvioi, että heillä on sopimusneuvotteluissa toinenkin ässä ajohaalarien hihassa.

– Pystymme Jannen kanssa tuomaan tiimiin hyvää henkeä. Minusta meillä on ollut tallissa hyvä ilmapiiri ja sellaiset asiat merkitsevät yllättävän paljon. En usko, että tänne halutaan kuljettajaa, joka rikkoisi hyvää ilmapiiriä.

Lapin ensisijainen vaihtoehto on jatkaa uraa Toyotalla.

– Olen tavallaan avoin kaikelle. Mutta toisaalta en ole oikeastaan ajatellut kuin Toyotaa. Minulla on täällä niin hyvä olla. Ura on nyt enemmän ehtoopuolella kuin alkupäässä. Jotenkin kun on nyt kolunnut noita pääluokan tiimejä ja yksi on käymättä (Hyundai), niin en koe, että sinne haluaisin välttämättä mennä. Siinä mielessä se on niin, että jos en Toyotalta jatkoa saa, niin sitten olen kotona.

Lappi on valmis ajamaan ensi kaudella kaikki MM-sarjan rallit eli täyden sesongin.

– Tämän asian olen perheessäkin jutellut läpi. No okei, lapsille asia ei ole ehkä niin okei, mutta puolisolle se on ihan ok. Siis jos joskus vielä mahdollisuuden täyden kauden ajamiseen saan, urallaan yhden MM-osakilpailun voittanut Lappi sanoi.

Lapin mukaan hän ei ole asettanut mitään takarajaa sopimusneuvottelujen loppuun saattamiselle. Sekä Lapin että Toyotan tallipomon Jari-Matti Latvalan mukaan jatkosopimuksesta on jo keskusteltu jonkin verran.

Lopullisen päätöksen sen kohtalosta tekee Toyotan johto Japanissa. Kyse on siitäkin, että mitä Ogier haluaa tehdä ja kuinka montaa autoa Toyota ensi kaudella MM-sarjassa ajattaa.

Belgian MM-ralli käynnistyy perjantaina aamupäivällä.