Kalle Rovanperällä ei ole kannustusjoukkoja – ”Ei niillä ole luottoa minuun”

Kalle Rovanperällä on pieni mahdollisuus varmistaa maailmanmestaruutensa jo Belgian MM-rallissa viikonloppuna. Rovanperän, 21, mukaan edes hänen lähipiirinsä ei kuitenkaan usko siihen, että mestaruus sinetöityy Belgiassa.

Ilta-Sanomat kysyi Rovanperältä, että onko Belgiaan saapunut tämän perhettä ja ystäviä kannustamaan ja virittelemään mahdollisia mestaruusjuhlia. Vastaus oli paljonpuhuva.

Rovanperä ei ollut täysin varma edes siitä, että tuleeko hänen isänsä, entinen MM-sarjan kuljettaja Harri Rovanperä paikan päälle Belgiaan. Isä-Rovanperällä on yleensä ollut tapana kiertää tiiviisti katsomassa poikansa edesottamuksia MM-osakilpailuissa.

– Ei täällä taida olla ketään, ei perhettä tai kavereita, Rovanperä sanoi Belgian rallin keskuspaikalla Ypresissä.

Eikö isäsikään tule paikalle?

– En tiedä…ehkä tulee…en muista, oliko tulossa. Kyllä varmaankin sitten.

Rovanperän äiti Tiina Rovanperä ei Kallen mukaan saavu Belgiaan. Ja ystäväpiirikin loistaa Kallen mukaan poissaolollaan.

– Eivät ole tulossa tähän kisaan. Ei niillä ole niin kovaa luottoa minuun, Rovanperä lohkaisi.

Harri Rovanperä on aina kannustanut poikaansa. Arkistokuva vuodelta 2017.

Toyota-kuljettaja Rovanperän maailmanmestaruus on liki vuorenvarma. Kysymys on oikeastaan vain siitä, että missä ja koska mestaruus saa sinettinsä.

Samalla päättyy suomalaisen ralliväen pitkä odotus, sillä edellisestä sinivalkoisten maailmanmestaruudesta on ehtinyt kulua jo 20 pitkää vuotta. Marcus Grönholm ajoi Peugeot´lla uransa toiseen maailmanmestaruuteen vuonna 2002.

Belgian asfalttiralliin Rovanperä ampaisee äärimmäisen vankassa MM-pistejohdossa. Rovanperän ero MM-sarjassa toisena olevaan Hyundain virolaistähteen Ott Tänakiin on peräti 94 pistettä. Kolmantena MM-pistetaulukossa on Tänakin belgialainen tallitoveri Thierry Neuville, joka on pisteen päässä virolaisesta.

Tämä tarkoittaa sitä, että Rovanperällä on pieni mahdollisuus ratkaista mestaruus hyväkseen jo tänä viikonloppuna Belgiassa. Se vaatisi kuitenkin Rovanperältä muhkeaa pistepottia sekä pahaa epäonnistumista Tänakilta, Neuvillelta ja sarjassa neljäntenä olevalta Toyotan brittikuljettaja Elfyn Evansilta.

Käytännössä Rovanperältä vaadittaisiin voittoa sekä bonuspisteitä kisan päättävältä Power Stage -pikataipaleelta sekä lähimpien ”uhkaajien” romahtamista.

MM-kaudesta on Belgian osakilpailu mukaan luettuna ajamatta viisi osakilpailua. Belgian rallin jälkeen kaasutellaan syyskuussa Kreikassa ja Uudessa-Seelannissa.

– Yritämme varmistaa mestaruuden totta kai mahdollisimman nopeasti. Olisihan se hienoa, jos se varmistuisi nopeasti ja pystyisi loppukauden nautiskelemaan. Tässä on kuitenkin aika monta mutkaa vielä ajettavana, Rovanperä pohdiskeli.

Ypresissä mediaväki tivasi Rovanperältä, että uskooko tämä MM-tittelin varmistuvan jo viikonloppuna. Vastaus oli yksiselitteinen.

– En usko.

Kalle Rovanperä on loikkinut muilta karkuun MM-sarjassa.

Hän korosti silti lähtevänsä kilpailuun hyvällä fiiliksellä. Rovanperä kertoi myös selväsanaisen tavoitteensa kilpailuun.

– Lähden aika samanlaisilla tavoitteilla kilpailuun kuin Suomen MM-rallissa (oli toinen). Eli hyvä, varma kisa ja hyvä pistepotti siitä kotiin. Jatketaan siitä sitten kohti isompaa tavoitetta, Rovanperä totesi hymyn kera viitaten tuloilla olevaan mestaruuteen.

Belgian kilpailua Rovanperä kuvailee vaikeaksi.

– Viimevuotinen kokemus osoitti, että tämä on vaikea kisa. Nyt kelitkin näyttävät ennusteiden perusteella hankalilta.

Belgian rallissa kuljettajilla on tapana leikata aggressiivisesti mutkia, eli ajaa jonkin verran tien ulkopuolelta osittain ”oikomalla”. Toisaalta jos on Rovanperän tapaan ensimmäisenä ajojärjestyksessä ja sää on poutainen, niin asfaltilla voi olla muutenkin likaa. Ajojärjestyksessä takana tuleville tie puhdistuu ja pito paranee.

Rovanperä arvioi, että sateen sattuessa hänen olisi parempi ajaa reitillä ensimmäisenä kisan avauspäivänä perjantaina.

– Sateesta ei olisi haittaa. Se auttaisi meitä, saataisiin tietä vähän rapaisemmaksi takaa tuleville. Mutta erikoiskokeiden toisella ajokerralla likainen tie odottaisi tosin myös meitä, Rovanperä tuumi.

Belgian rallissa on myös paljon risteyksiä sekä rajuja jarrutuksia ja kiihdytyksiä.

– Hybridijärjestelmän tarjoamasta lisävoimasta kiihdytyksissä voi olla täällä enemmän hyötyä kuin missään muussa tämän kauden rallissa, Rovanperä arvioi.