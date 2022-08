Juha Kankkunen, 63, ajaa Belgian MM-rallissa – alla melkoinen menopeli: ”Soittelivat, että lähtisinkö ajamaan”

Rallilegenda Juha Kankkunen pääsee mielenkiintoisen ajokin rattiin viikonlopun Belgian MM-osakilpailussa.

Ralliautoilu on autonvalmistajille pitkälti markkinoinnin työkalu. Vuosien saatossa moottoriurheilussa ja rallissa on kuitenkin kehitetty ja jalostettu useita järjestelmiä, jotka ovat päätyneet myös siviililiikenteeseen.

Viikonloppuna ajettavan Belgian MM-rallin yhteydessä Toyota esittelee vetyautoaan, joka voisi kenties olla yksi ratkaisu ponnisteluissa entistä ekologisempaan ja vihreämpään suuntaan autoilussa.

Kyseessä on näytösajo, mutta Toyota on pestannut Belgian ralliteille todellisen tekijämiehen ajamaan GR Yaris H2 -ajokkiaan. Jättimäisen japanilaisvalmistajan vetyautolla porhaltaa nelinkertainen maailmanmestari Juha Kankkunen, 63.

– Toyotalta tosiaan soittelivat, että lähtisinkö minä ajamaan heidän vetyautoaan Belgian MM-ralliin. Tarkoitus on, että he saisivat sitten minulta vähän kommenttia ja palautetta siitä, Kankkunen kertoo Ilta-Sanomille.

Suunnitelmana on, että Kankkunen ajaa vetyautolla yhden erikoiskokeen jokaisen rallipäivän aikana.

– Muutaman pätkän ajan tosiaan rallin aikana. Toyotan autoilla olen tietysti ajellut koko ikäni, mutta vetyautolla en ole koskaan aiemmin ajanut. On se mielenkiintoista nähdä ja kokea, että miten se toimii ja miten se kulkee, Kankkunen tuumii.

Toyota GR Yaris H2 Toyota Europen julkaisemassa kuvassa.

Kankkusella on pitkä historia Toyotan kanssa. Hän voitti maailmanmestaruutensa 1986 Peugeot’lla, 1987 ja 1991 Lancialla ja vuonna 1993 nimenomaan Toyotalla.

Lisäksi hän murtautui MM-sarjan huippukuljettajien joukkoon juuri Toyotalla, sillä hän voitti uransa ensimmäiset MM-osakilpailut Afrikassa vuonna 1985 Safari-rallissa ja Norsunluurannikon rallissa Toyota Celica Twincam Turbolla.

Belgian Ypresissä, jonka ympäristössä MM-ralli nyt järjestetään, Kankkunen on ajanut Toyotan Celica GT-Fourilla kansainvälisen kilpailun vuonna 1995. Lisäksi hän on kilpaillut muualla Belgiassa 1980-luvulla kansainvälisissä ralleissa.

Kankkunen lopetti MM-sarjan kiertämisen kauden 2002 jälkeen, mutta ajoi vuodella ”myöhästyneen” 50-vuotisjuhlarallinsa Jyväskylän MM-osakilpailussa Ford Focuksella vuonna 2010.

Juha Kankkunen kuvattiin Sardinian MM-rallissa tänä vuonna.

Nyt äärimmäisen kokenut rattimaestro Kankkunen pääsee MM-sarjan teillä käsiksi hänelle uuteen tekniikkaan. Kankkunen on aiemmin ajanut polttomoottoriautojen lisäksi hybrideillä, sähköautoilla ja kaasuautoilla, mutta vetyautolla eteneminen on hänelle kokemuksena siis uusi.

– Sähköautoistahan on puhuttu viime vuosina paljon ja jo viitisentoista vuotta sitten ajoimme Volkswagen Scirocco -Cupia kaasuautoilla. Ne kulkivat ihan yhtä hyvin kuin bensa-autot. Ei niissä oikein mitään eroa huomannut. Sikälikin on mielenkiintoista kokea nyt tämä vetyhomma, rallilegenda tuumaa.

Yaris GR on Toyotan urheilullinen siviiliautomalli. H2-ajokin moottori on vedyllä toimiva versio GR Yariksen 1,6-litraisesta kolmisylinterisestä turbomoottorista. Autossa on siis polttomoottori, mutta se on muokattu käyttämään vetyä polttoaineenaan. Päästöjen on kerrottu jäävän lähes nollaan.

Nelivetoisen Yaris GR:n bensaversion tehoksi on ilmoitettu 261 hevosvoimaa, mutta vetyauton tarkkoja teholukemia ei ole toistaiseksi kerrottu.

Vetyä tarjoavia tankkausasemia on raportoitu olevan maailmalla vielä suhteellisen vähän. Mutta jos vetypolttoaine pystytään tuottamaan uusiutuvalla energialla, esimerkiksi tuulivoimalla tai aurinkoenergialla, voidaan siinä nähdä paljonkin potentiaalia.

Toyotan vety-Yariksesta lähtee myös ääntä, mitä monet pitävät tärkeänä etenkin moottoriurheilussa. Ääni on myös turvallisuuskysymys, sillä varsinkin rallissa lähestyvä kilpa-auto on totuttu havaitsemaan esimerkiksi metsän siimeksessä äänen perusteella.

Toyota on tutkinut vetyä autoissaan jo jonkin aikaa.

– Vety voisi olla yksi ratkaisu. Toyota on kehittänyt aika pitkään tätä vetyhommaa. He ovat aika pitkällä siinä, Kankkunen pohtii.

– Vety on todella puhdasta energiaa ja jos järjestelmä toimii hyvin, niin kyllä näkisin sen aika potentiaalisena vaihtoehtona tulevaisuuteen. Mutta kehitystähän sekin tietysti vaatii, multimestari ruotii.

Toyota GR Yaris H2 Toyota Europen julkaisemassa kuvassa.

Autoala – ja siinä samalla moottoriurheilu – on ollut jo jonkin aikaa murroksessa. Autoteollisuuden on pakko vetää kestävän kehityksen mukaista linjaa. Rallin MM-sarjan pääluokassakin siirryttiin täksi kaudeksi käyttämään Rally1-hybridiajokkeja. Hybridin, eli polttomoottorin ja sähkömoottorin yhdistelmän toivotaan vievän, rallia vihreämpään suuntaan – ainakin mielikuvatasolla.

Sähköistyminen on ollut autoalalla vahvaa viime vuosina, mutta voiko se olla ainoa oikea ratkaisu ponnisteluissa kohti päästöttömyyttä?

– Autoala on tosiaan murroksessa. Enkä usko, että pelkkä sähkö on ainoa ratkaisu. Sähkö ei yksinkertaisesti riitä maailman kaikkiin vehkeisiin. Jos ajatellaan vaikkapa jotain Aasia ja Afrikkaa. Miten se kaiken sähköistäminen onnistuu? Plus sitten se, että ihan kaikki muutenkin maailmassa sähköistettäisiin, eihän meillä riitä luonnonvarat sellaiseen, Kankkunen tuumaa.

– Kun ensi talveksikin on jo povattu, että riittääkö sähköä edes aamupuuron keittoon, Kankkunen letkauttaa viitaten keskusteluun Suomeen ennustetuista mahdollisista sähkökatkoista.

Viikonloppuna ajettavaan Belgian asfalttiralliin äärimmäisen vankassa MM-pistejohdossa ampaisee Toyota-tallin 21-vuotias suomalaistähti Kalle Rovanperä. Rovanperällä on jopa pieni mahdollisuus varmistaa maailmanmestaruus jo Belgiassa.