Jari-Matti Latvala leukaili Ott Tänakille. Virolaistähti ei jäänyt sanattomaksi.

Hyundai-kuljettaja Ott Tänak tyrmäsi Toyotan haaveet voitosta ja murskasi Kalle Rovanperän unelman uran ensimmäisestä yleiskilpailun ykköstilasta Suomen MM-rallissa.

Virolaistähti Tänak, 34, kaasutteli voittajaksi Keski-Suomen soraränneissä jo kolmannen kerran urallaan. Tänak on ranskalaisen suurmestari Sébastien Loebin ohella toinen ulkomaalaiskuljettaja, joka on pystynyt kolmeen voittoon Jyväskylän MM-rallissa. Tänakin voitot tulivat Toyotalla vuosina 2018 ja 2019 sekä viime viikonloppuna Hyundain ratissa.

Myös Toyotan nykyinen tallipäällikkö Jari-Matti Latvala, 37, on voittanut ”Jyskälässä” kolmesti. Hän oli ykkönen Fordilla 2010 ja Volkswagenilla 2014 ja 2015.

Tänak ja Latvala kohtasivat rallin keskuspaikalla Jyväskylässä pian virolaisen kolmannen Suomen-voiton varmistuttua sunnuntaina. Kokeneet rallijermut tapasivat haastattelualueen liepeillä median silmien edessä, eikä huulenheitolta säästytty.

Latvala onnitteli Tänakia voitosta, ja virolainen vastasi olevansa nyt yhtä hyvä kuin Latvala viitaten kolmeen voittoonsa Suomen MM-rallissa.

Latvala kuittasi pilke silmäkulmassa aikovansa vielä kilpailla Jyväskylässä vihjaten samalla, että hänelle tulee lisää voittoja Suomen soralla.

– Teen vielä paluun ja ajan täällä. Kenties jo ensi vuonna, no en tiedä, Latvala veisteli.

– Pidät sitten sanasi!, Tänak tuhahti takaisin hyvässä hengessä.

Jari-Matti Latvala on äärimmäisen intohimoinen automies.

Latvalalta kuljettajien maailmamestaruus on jäänyt haaveeksi. Tänak puolestaan nappasi MM-tittelin vuonna 2019 Toyotan ratissa. Latvalalla MM-osakilpailuvoittoja on 18, Tänakilla niitä on 16.

Tallipomo Latvala on ajanut Toyotan tämän kauden Rally1-hybridiajokkia, mutta kilpailullisesti hän on viime aikoina kaasutellut lähinnä kotimaassa 1990-luvun Toyota Celicalla.