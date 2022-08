Näin rakentuu Kalle Rovanperän miljoonapotti – jo nyt koossa on muhkea tili

Kalle Rovanperä, 21, takoo muhkeaa tiliä.

Rallitienestien niin kutsutut hullut vuodet ovat ohi, mutta menestyvä kuljettaja voi silti edelleen yltää miljoonatuloihin MM-sarjassa. Tämä on nyt tilanne Toyotan nuoren suomalaistähden Kalle Rovanperän, 21, kohdalla.

Taustalla Rovanperän asioita hoitaa äärikokenut managerilegenda Timo Jouhki. Suomalaisen rallin kummisetänäkin tunnettu Jouhki tuntee lajin toimintadynamiikan ja ansaintalogiikan läpikotaisin.

Jouhki on aiemmin manageroinut suomalaisista rallitähdistä muiden muassa Tommi Mäkistä, Juha Kankkusta, Mikko Hirvosta ja Jari-Matti Latvalaa. Jouhkin ”talliin” kuului aikanaan myös Kalle Rovanperän Harri-isä, joten yhteys Rovanperän ralliperheeseen on sikäli luonteva.

Liikemies Jouhki on todennut, että hän oli jo jäämässä rallimanagerin töistä ”eläkkeelle”, mutta muutti Kalle Rovanperän takia vielä mielensä. Nuoremman Rovanperän potentiaali oli yksinkertaisesti liian houkutteleva ja suunnitelma eläköitymisestä oli liki pakko hylätä.

Moottoriurheilu on tunnetusti erittäin kallista. Myös superlahjakkuus Rovanperän uran kehittämiseen kohti huippua on pitänyt pumpata rahaa, mutta tässä vaiheessa on selvää, että rahavirrat ovat nyt kääntyneet toiseen suuntaan – ja tämä suunta on Rovanperän ja Jouhkin kannalta vähintäänkin suotuisa.

Timo Jouhki on pitkän linjan rallivaikuttaja.

Nykyään MM-rallikuljettajien huipputulot pohjautuvat pitkälti menestysbonuksiin. Osakilpailuvoitosta kuljettaja voi Ilta-Sanomien tietojen mukaan saada bonusta parhaimmillaan jopa noin 200 000 euroa. Lisäksi bonuksia voidaan maksaa palkintopallisijoituksista sekä koko tallin menestykseen liittyvien, tarkasti erikseen eriteltyjen menestyspykälien perusteella.

Hyvän peruspalkan lisäksi huipputallin ajokilla kovaa tulosta tekevä kuljettaja voi siis tehdä muhkean tilin jo yhden kauden aikana.

Rovanperä siirtyi Toyotalle MM-sarjan pääluokkaan vuodeksi 2020. Hän on nyt voittanut seitsemän MM-osakilpailua sarjan pääluokan ajokilla. Palkintopallisijoituksia MM-sarjan pääluokasta hänellä on yhteensä 11 kappaletta.

Rovanperän MM-osakilpailuvoitoista peräti viisi on tullut kuluvan kauden aikana, joten menestysbonuksia on paukahdellut tilille viime aikoina joka tapauksessa sievoinen summa.

Kalle Rovanperä loikkaa Toyotallaan miljoonakerhoon.

Lisäksi Rovanperällä on arvokkaita henkilökohtaisia yhteistyökumppaneita. Hänellä on ollut jo teinivuosistaan asti sponsorisopimus energiajuomajätti Red Bullin kanssa. Rovanperä kun on Red Bullin näköinen kuljettaja, nuori ja menestyvä vauhtilajin edustaja.

Rovanperän pitkäaikaisiin sponsoreihin on kuulunut myös maahantuontiyritys IKH, joka kauppaa muun muassa työkaluja, koneita ja laitteita. IKH on tehnyt yhteistyötä myös Harri Rovanperän kanssa.

Tällä erää voidaankin todeta, että peruspalkka, menestysbonukset ja yhteistyösopimukset nostavat nuoremman Rovanperän väkisinkin jo ”miljoonakerhoon”.

Kalle Rovanperä nauttii suurta suosiota ja on näkyvä mainoskasvo yhteistyökumppaneilleen.

Menestyksestä kielii sekin, että Kalle Rovanperä muutti jokin aika sitten Virosta Monacoon. Monacossa voi olla mukavat kelit ja sieltä voi olla vaivattomampi liikkua ympäri maailmaa ja MM-osakilpailuihin kuin Virosta, mutta lienee sanomattakin selvää, että muutossa painoivat taloudelliset seikat – ja nimenomaan tulotason nousu.

Välimeren rannalla sijaitseva kaupunkivaltio Monaco tunnetaan veroparatiisina ja se on kuuluisa rikkaista asukkaistaan. Suomalaisista moottoriurheilijoista Monacossa ovat asuneet muiden muassa Mika Häkkinen, Tommi Mäkinen, Jari-Matti Latvala ja Mika Kallio.

Joka tapauksessa Rovanperän markkina-arvo moottoriurheilun maailmassa on korkea ja kasvamaan päin. Managerivelho Jouhkin mukaan Rovanperä ajaa nyt ensimmäistä optiovuottaan 2+2-mallisesta kontrahdista, jonka hän solmi Toyotan kanssa reilut pari vuotta sitten.

Jouhki on vahvistanut Ilta-Sanomille, että Rovanperä ajaa japanilaisjätti Toyotan ajokilla ensi kaudellakin. Uuden sopimuksen neuvotteluissa ei ymmärrettävästi pidetä kiirettä, sillä kyse on juuri markkina-arvosta. Liki vuorenvarmasti tuloillaan oleva maailmanmestaruus ja tukku MM-osakilpailuvoittoja ovat oivia valtteja neuvottelupöydässä, kun sopimusta sorvataan aikanaan entistäkin tuottoisammaksi.

– Sopimusneuvottelujen ajankohta tulee vasta ensi vuoden puolella. Tässä vaiheessa ei ole millään muotoa kiire puhua sopimusasioista, Jouhki totesi.

Toyotan pääjohtaja Akio Toyoda, 66, suhtautuu äärimmäisen intohimoisesti autourheiluun.

Kuljettajatienesteissä rallin MM-sarjan hulluja vuosia vietettiin suhteellisesti vertaillen 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Edesmennyt Colin McRae esimerkiksi ansaitsi sopimuksestaan Fordin kanssa pelkästään palkkatuloina noin viitisen miljoonaa euroa vuodessa. Päälle tulivat sievoiset sponsorirahat esimerkiksi videopeleistä ja muista yhteistyökontrahdeista. Ja menestysbonukset nostivat skottitähden tuloja entisestään.

McRaen kohusiirto Subarulta ja sopimus Fordille 1999 on merkittävä virstanpylväs, koska se nosti myös muiden huippukuljettajien ansioita. Autonvalmistajien ja tallipomojen alkoi olla vaikeaa perustella, että miksi esimerkiksi nelinkertainen maailmanmestari Tommi Mäkinen saisi selvästi vähemmän palkkaa kuin McRae.

Rallitienestien hullut vuodet alkoivat olla ohi 2000-luvun alun jälkeen, muttei esimerkiksi kestomenestyjä Sébastien Loebin tarvinnut tyhjätaskuna hortoilla. On arvioitu, että Loeb ansaitsi parhaina vuosinaan jopa noin kymmenen miljoonaa euroa. Ranskalaistähti ajamassa voitosta voittoon ranskalaisella automerkillä ei ollut taloudellisesti pöllömpi yhdistelmä Loebin kannalta.

Tietynlainen hurlumhei-vaihe rallipalkoissa on siis ohi, mutta autoalalla liikkuu tunnetusti rahaa ja osa autonvalmistajista on yhä valmiita satsaamaan rutkasti saadakseen moottoriurheilusta markkinointihyötyä.