KSML: Kalle Rovanperän Tiina-äiti paljasti – tämä poikkeusominaisuus on hänen poikansa menestyksen salaisuus

Kalle Rovanperän äiti antoi harvinaisen haastattelun Keskisuomalaiselle.

Tiina Rovanperä ei esiinny usein julkisuudessa. Rallitähti Kalle Rovanperän äiti kertoi Suomen MM-rallin aikaan Keskisuomalaisen haastattelussa, että on halunnut pitäytyä visusti taustalla tukihenkilönä, kun oma poika on aloittanut upean uransa luomisen rallipoluilla.

Kalle Rovanperän kipinä moottoriurheiluun löytyi ilman omalla urallaan MM-rallin voittaneen Harri-isän ohjaustakin. Bensa virtasi suonissa pienestä pitäen. Kaikki mahdolliset menopelit kokeiltiin jo lapsena.

– Sen jälkeen, kun Kalle oppi kävelemään, hän on ajellut sujuvasti kaikilla vehkeillä, jotka vain toimivat bensalla, Tiina Rovanperä muistelee KSML:n haastattelussa.

Tiina Rovanperä kertoo myös poikansa ensikosketuksesta moottorivehkeisiin. Kalle Rovanperä oli kolmevuotias, kun hän pääsi mönkijän rattiin. Isä antoi ohjeet, ja sitten alkoi tapahtua.

– Kalle kuunteli isäänsä tomerasti, painoi kaasun pohjaan ja lähti menemään. Se sujui heti.

Äidin mukaan Kalle on perinyt häneltä luonteen ja isältään ajotaidot. Yhden poikkeusominaisuuden hän kertoo haastattelun aikana – sellaisen, joka on myös näkynyt, kun Rovanperä hivuttautuu aina vain lähemmäksi rallin maailmanmestaruutta.

– Keskittymiskyky on jotain sellaista, mitä on vaikea opetella. Se joko on tai ei ole. Kalle ei anna ulkopuolisten asioiden häiritä ja pystyy nollaamaan aiemmat tapahtumat nopeasti.

Rovanperä johtaa MM-sarjaa 94 pisteen erolla ennen Jyväskylän rallin voittajaa Ott Tänakia. Kautta on jäljellä viisi osakilpailua, ja kun voitosta saa 25 pistettä sekä Power Stagen voitosta viisi niin on helppo nähdä, miten lähellä Rovanperän mestaruus on, vaikkei se varma vielä olekaan.

Seuraava MM-ralli ajetaan kahden viikon kuluttua Belgiassa.