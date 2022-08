Kalle Rovanperä yllätti kaikki 11-vuotiaana – Tiina-äiti puhuu nyt käänteentekevästä hetkestä

Kalle Rovanperän polku maailman parhaaksi rallikuskiksi on ollut etäältä seuraten suoraviivainen. Kuoppia on kuitenkin riittänyt. Äiti Tiina Rovanperä kertoo nyt, miten kovapäisestä vintiöstä kasvoi MM-sarjan suvereeni hallitsija.

Voiko tämä olla totta?

Vuonna 2010 Ilta-Sanomat uutisoi Harri Rovanperän 8-vuotiaasta pojasta, joka tykittää ralliautolla YouTubessa julkaistulla videolla. Otsikossa, kuten nettikirjoituksissakin, kyseenalaistettiin pätkän aitous – eikä ihme.

Aikansa viraalihitiksi noussut video on täyttä kultaa alusta loppuun. Vaaleahiuksisen koulupojan ilme on vakava, kun hän kenkii sinistä Toyota Starletia lumisessa rännissä.

Hädin tuskin vaahtosammuttimen mittainen Kalle näyttää ohjaamosta kuvatuissa osuuksissa siltä, että hänen kuuluisi olla missä tahansa muualla kuin takavetoisen ralliraketin ratissa. Ratti on lähes suussa ja ajoasento koominen.

Ensireaktio on erheellinen. Auto liitää kuin isä-Harrin käsissä. Taustalla soi Metallican hitti Broken, Beat & Scarred.

– Kalle Rovanperä. Rallin MM-sarjan tähti 10 vuoden kuluttua? jutussa kysytään.

Kalle Rovanperä syntyi lokakuussa 2000 perheeseen, joka elää ja hengittää rallia. Harri-isä ajoi komealla urallaan 113 MM-rallissa, Seatilla, Peugeot’lla, Mitsubishillä ja Skodalla. Palkintosijoja tuli 15.

Taaperoikäinen Kalle Rovanperä oli tuttu näky rallitaipaleilla. Kuva Jämsän Hassista heinäkuulta 2003.

Eikä aikaakaan, kun Kalle istui kuskinpaikalle. Hän sai ensimaistiaisensa WRC-autosta jo kaksi ja puolivuotiaana päästessään ohjaamaan Pösön legendaarista 206-kilpuria Jyväskylän ennakkotesteissä Päijälässä.

– Ajettiin sillä tavalla, että auto kävi ilmassakin välillä. Kalle ohjasi. Toki minä autoin, Harri Rovanperä muisteli Ilta-Sanomille vuonna 2019.

Vaikka ensimmäiset ajokerrat ajoittuvat varhaislapsuuteen, äiti Tiina Rovanperän mukaan hän ja Harri eivät patistaneet Kallea ratin taakse. Päinvastoin.

– Alun perin oli ajatuksena, että pistetään ajohanskat piiloon, niin hän ei vain suuntautuisi sinne. Ralli on kuitenkin sen verran raaka laji, Tiina Rovanperä kertoo Ilta-Sanomille puhelimitse.

Hienovarainen vihjailu ei auttanut. Naperoikäisen Kallen veri veti sinne, missä moottorit pauhaavat ja bensiini haisee. Kaikki kaksi- ja nelipyöräiset kiinnostivat mahdottomasti, eikä vanhemmille jäänyt juuri valinnan varaa.

– Kalle on ollut pienestä pojasta pitäen hyvin periksi antamaton. Hän pitää viimeiseen asti oman päänsä ja tekee asian kuin asian omalla tyylillään. Käskytys ei toimi kovin hyvin, vaan hän valitsee tien, jonka kokee itse parhaimmaksi, Tiina-äiti havainnollistaa.

Harri ja Kalle Rovanperä puuhailivat lelujen keskellä vuonna 2005.

Vuodet vierivät, mutta nuoren Rovanperän into ajamista kohtaan ei ottanut laantuakseen. Ikätoverit päristelivät muovikuormurien kanssa hiekkalaatikolla, mutta pikku-Kalle paineli tuhatta ja sataa ihka oikealla ralliautolla, mönkijällä, traktorilla tai milloin milläkin.

Kalle opetteli ja omaksui. Ajoi hirvittäviä kilometrimääriä ja kehittyi.

Isä Harri vei poikaa ajamaan. Äiti hoiti, no, äidin virkaa.

– Olen aina lyhykäisyydessään sanonut olevani tausta ja rummut, joka häärii taustalla ja hoitaa koko elämään liittyvää tehtävää, Tiina Rovanperä muotoilee.

Toki Kalle nautti ajamisen lisäksi tavanomaisistakin asioista, joita pikkupojat tapaavat puuhata. Tiina-äiti mainitsee myös hevosista, joita Rovanperien kotitilalla Puuppolassa oli ja joiden kanssa Kalle tuli mainiosti juttuun.

Mutta pojan intohimon kohteesta ei ollut epäselvyyttä.

Rovanperän perheen hyvin tunteva Juha Kankkunen tutustui pieneen kuljettajanalkuun ennen kuin tämä osasi edes kävellä. Kallen kyytiin nelinkertainen maailmanmestari pääsi ensimmäistä kertaa pitkälti yli kymmenen vuotta sitten. Samoihin aikoihin kuin kuulu Starlet-video villitsi nettikansaa.

Kouluikäinen Rovanperä oli vakiovieras Kankkusen ajokoulussa Kuusamossa. Mestarikuski muistaa ensivierailun elävästi.

– Annoin Kallelle Audin ja sanoin, että annahan poika mennä vaan – sen kun lasket menemään. Katsoin jo silloin, että tämähän ajaa suunnilleen kuin minäkin. Samanlainen määrätietoisuus ja rauhallisuus. Vähän kuin olisi peiliin katsonut, kun seurasi sitä Kallen vetelyä, Kankkunen kertoo.

Jo silloin oli selvää, ettei Audin puikoissa ollut kuka tahansa nuori hupiajelija, vaan tulevaisuuden tähti.

– Näin sen heti, Kankkunen vakuuttaa.

Kalle Rovanperä viihtyy kuskinpenkillä.

Tuntui väistämättömältä, suorastaan kohtalolta, että nuorempi Rovanperä nähdään vielä jonain päivänä WRC-auton puikoissa. Rohkeimmat sorannielijät tituleerasivat häntä tulevaksi maailmanmestariksi.

Oli kuitenkin lähellä, ettei Rovanperän ralliura ehtinyt katketa ennen kuin se ehti alkaakaan. Hänen tarmonsa lajia kohtaan hiipui 11-vuotiaana yllättäen.

Nuorimies halusi tehdä asioita, joita muutkin ikätoverinsa: käydä laskettelemassa ja viettää aikaansa harmittomien harrastusten parissa. Ralliautoilua kun on kovin vaikeaa jakaa omanikäistensä kavereiden kanssa.

Rovanperä oli ajamatta vuoden.

– Minä painotin ja kehotin Kallelle, että harrastaa kavereiden kanssa mahdollisimman paljon, jottei tipu siitä porukasta ja kaverit pysyvät läsnä. Se onkin yksi syy, miksi Kallelle on jäänyt muutamia hyviä kavereita, joiden kanssa hän touhunnut pienestä pitäen, Tiina-äiti toteaa.

Rovanperä löysi ajokipinän uudestaan noin 12-vuotiaana, omasta aloitteestaan.

Huuma yltyi, median kiinnostus räjähti ja superlupauksen ura lähti seinäjyrkkään nousuun.

Rovanperä voitti Latvian rallimestaruuden kaksivetoisten luokassa 15-vuotiaana – kautta aikain nuorimpana missään maassa. Ajopaikaksi valikoitui Latvia, koska siellä kuljettajilta ei vaadittu ajokorttia.

– Moni ihmetteli huuli pyöreänä Kallen vauhtia täällä, niin järjestäjät kuin kilpakumppanitkin, Harri-isä paljasti tuolloin IS:lle.

Seuraavalla kaudella Rovanperä uusi Latvian mestaruuden, tällä kertaa nelivetoisissa. Kartanlukija Risto Pietiläinen ajoi edelleen siirtymätaipaleet.

Vuonna 2017 autourheilun kansallinen lajiliitto AKK myönsi Rovanperälle poikkeusluvan, jonka turvin hän sai osallistua SM-ralleihin ilman ajokorttia, kunhan Pietiläinen vain hoitaisi yleisen tien osuudet.

SM-debyytti Mikkelissä päättyi yleiskilpailun voittoon, tietenkin. Rallikansa oli myyty. Mikkelin metsissä vallitsi täysi karnevaalitunnelma.

– Koskaan ei ole SM-rallissa ollut näin paljon katsojia kuin nyt! entinen WRC-kuski Toni Gardemeister äimisteli.

Kalle Rovanperä suihkutti voittosamppanjaa heti uransa ensimmäisessä SM-rallissa.

Urakehitys jatkui suoraviivaisena. Rovanperä lopetti koulun ja kaasutteli Suomen lisäksi sekä Latvian että Italian ralliteillä. Ja siinä sivussa solmi merkittävän yhteistyösopimuksen Red Bullin kanssa.

Vieläkin isommat ovet avautuivat, kun Rovanperälle myönnettiin ajokortti 17-vuotiaana, lokakuussa 2017. Samassa kuussa hän debytoi WRC2-autolla Walesin MM-rallissa.

– Voisin kuvitella, että Kallesta tulee nuorin osakilpailuvoittaja MM-ralleissa, Tommi Mäkinen ilmoitti pian debyytin jälkeen.

Maailmanmestari Mäkisen ennustus kävi toteen heinäkuussa 2021, kun Rovanperä voitti Viron MM-rallin.

Avausvoiton jälkeen Toyotan superlupauksesta kuoriutui nopeasti täysi dominaattori: Osakilpailuvoittoja on nyt jo seitsemän, ja 21-vuotias Rovanperä on rallattelemassa ylivoimaiseen maailmanmestaruuteen.

Mestaruus voi ratketa jo viikon kuluttua Belgian osakilpailussa.

Tiina ja Kalle Rovanperä ovat päivittäin tekemisissä, vaikka poika asuu Monacossa ja kiertää maailmaa rallin perässä.

– Nytkin jo nousevat ihokarvat pystyyn, kun edes ajattelee sitä mestaruutta... Minulla ei kovin herkästi tule vedet silmiin, mutta sitten jos mestaruus tulee, voi purkautua paljon tunnetta. Siis jos, äiti Tiina huokaisee.

Rovanperän perusvauhti on kovempaa kuin muilla huippukuskeilla. Sen lisäksi hän on antanut näytteitä poikkeuksellisesta tosipaikan turbovaihteestaan, jonka aktivoituessa ero kasvaa kymmenyksistä kymmeniin sekunteihin.

Toisinaan hurjastelu on hermoja raastavaa katsottavaa, varsinkin äidin silmin.

– Ei minua pelota, mutta etenkin rallien alut kyllä jännittävät. Power stageja en pysty katsomaan livelähetyksinä, koska ikinä ei tiedä, mitä se nyt tällä kertaa keksii, Tiina Rovanperä sanoo hymähtäen.

Suomalainen lajilegenda toisensa jälkeen on yrittänyt selittää, mikä tekee Rovanperästä niin suvereenin. On puhuttu erikoislahjakkuudesta, tien ymmärtämisestä ja omistautumisesta. Poikkeuksellisesta keskittymiskyvystä ja kylmäpäisyydestä.

Kalle Rovanperä johtaa MM-sarjaa 94 pisteen erolla. Kuvassa myös luottomies Jonne Halttunen, joka on lukenut Rovanperälle nuotteja vuodesta 2017 lähtien.

Lopullista totuutta ei ole kuultu. On tyydyttävä toteamaan, että Rovanperä vain on paljon parempi kuin muut – niin soralla, lumella kuin asfaltilla.

– Kalle on ihan oma rotunsa tuossa porukassa nyt. Sébastien Loeb ja Sébastien Ogier hallitsivat pitkään, mutta Kalle hallitsee nyt pitkään, tosi pitkään, Markku Alén linjasi huhtikuussa.

Arviot ovat hurjia, mutta niin on niiden kohdekin.

Äidillä lienee ehkäpä seikkaperäisin, tai vähintäänkin hyvin valistunut käsitys mysteeristä nimeltä Kalle Rovanperä.

– Kalle on henkisesti ihan älyttömän vahva ja hänellä on järjetön voitontahto, jotka ovat tuossa lajissa aika tärkeitä. Korvien väli on pojalla jäätävässä kunnossa. En sitten tiedä, mistä hän on geenit siihen saanut, Tiina Rovanperä ruotii.