Kalle Rovanperä jyrää kohti MM-titteliä – nämä ennätykset hän voi murskata

Kalle Rovanperällä on mainiot mahdollisuudet lyödä monia MM-sarjan ennätyksiä.

Kalle Rovanperä etenee vastustamattomasti kohti rallin maailmanmestaruutta.

Rovanperällä on teoriassa mahdollisuus varmistaa ensimmäinen MM-voittonsa jo seuraavassa osakilpailussa Belgiassa 18–21. elokuuta.

Rovanperä, josta on kohistu jo teinivuosistaan lähtien, on ottamassa tittelin historian nuorimpana maailmanmestarina.

Vuonna 1995 maailmanmestaruutta juhli sittemmin edesmennyt Colin McRae (27 vuotta ja 109 päivää), jonka ennätys on säilynyt siitä asti. Lokakuun 1. päivänä 22 vuotta täyttävä Rovanperä on siis rikkomassa ennätyksen todella kirkkaasti.

Rovanperästä tuli viime vuonna jo historian nuorin osakilpailuvoittaja (20 vuotta, 289 päivää), kun hän jätti tässä tilastossa taakseen pomonsa Jari-Matti Latvalan (22 vuotta, 313 päivää, Ruotsin ralli 2008).

Nuorella suomalaistähdellä on oiva mahdollisuus rikkoa myös muita ennätyksiä.

MM-sarjan kaikkien aikojen piste-ennätys on 290 pistettä, jonka saavutti Sebastien Ogier kaudella 2013. Hän voitti MM-tittelin 114 pisteen erolla sarjakakkoseen Thierry Neuvilleen. Ero on sekin historian suurin.

Kuluvaa kautta on jäljellä viisi rallia. Rovanperä johtaa sarjaa 94 pisteen erolla Ott Tänakiin kerättyään 198 pistettä.

Jos Rovanperän tahti säilyy samanlaisena, hän on rikkomassa Ogierin ennätykset ja keräämässä ensimmäisenä kuskina koskaan 300 MM-pistettä.

Tässä vertailussa kannattaa toki ottaa huomioon, että MM-sarjan pisteytys meni F1-sarjan tapaan uusiksi vuonna 2010, josta lähtien voittaja on saanut kymmenen pisteen sijaan 25. Vuodesta 2011 lähtien ralleissa on jaettu myös Power Stage -pisteitä (ensin kolmelle parhaalle 3–2–1, vuodesta 2017 lähtien viidelle parhaalle 5–4–3–2–1.)

Rovanperällä on kuluvalta kaudelta jo viisi Power Stagen voittoa ja yhteensä 33 pinnaa. Piste-ennätys myös Power Stageilta on hyvin Rovanperän haarukassa, sillä aiempi on Ogierin 41 vuodelta 2019.

Rovanperän erittäin todennäköiseltä näyttävä mestaruus katkaisee myös Suomen pitkän kuivan putken.

Suomalaiset ovat voittaneet kansainväliseltä kilpailultaan melko vaatimattomassa lajissa yhteensä 14 maailmanmestaruutta, mutta viimeisimmästä, Marcus Grönholmin toisesta triumfista, tulee tänä vuonna kuluneeksi jo 20 vuotta.