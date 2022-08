Ott Tänak nousi harvinaiseen kerhoon ja jakoi tunnustusta Jyväskylän rallille

Ott Tänak ja Sebastien Loeb ovat ainoat ulkomaalaiset, jotka ovat voittaneet Jyväskylässä useammin kuin kerran.

Jyväskylä

Ott Tänak ajoi kolmannen kerran urallaan Jyväskylän MM-rallin voittoon. Ykkössija oli samalla ensimmäinen Hyundain tallille Keski-Suomen soralla. Kaksi aiempaa voittoaan Tänak nappasi Toyotan puikoissa.

– Oli henkisesti vaikea ralli. Paine oli kova, mutta onnistuimme. Helppoa se ei ollut, Tänak arvioi.

Tänak totesi lähteneensä Keski-Suomeen melkoisen pessimistisissä tunnelmissa.

– Viron rallin jälkeen ei oikein ollut luottoa siihen, että voisimme voittaa täällä. Olimme siellä kaksi minuuttia hitaampia. Se on nopeassa rallissa kuin kokonainen päivä, Tänak sanoi.

– Saimme jousituksen geometriaa paremmaksi Viron jälkeen. Muuten auto oli melkein samanlainen kuin siellä.

Jyväskylän rallisunnuntain yö on tunnetusti aina sykkivä, mutta Tänak aikoi juhlia voittoaan rauhallisesti kotona. Heti kilpailun ratkettua hän lähetti ensimmäisenä tunteikkaat terveiset vaimolleen ja suuntasi vikkelästi kotia kohti.

– Kopteri saapuu kahden tunnin päästä. Lähden kotiin perheeni luo, Tänak sanoi heti maaliintulonsa jälkeen.

Kolmannella Jyväskylän voitollaan Tänak nousi ranskalaismaestro Sebastien Loebin rinnalle ulkomaalaiskuljettajien kategoriassa. Ruotsiin voiton ovat vieneet Erik Carlsson (1957), Gunnar Callbo (1959) Stig Blomqvist (1971) ja Mikael Ericsson (1989). Espanjaan voitto on mennyt kerran, kun Carlos Sainz oli kiireisin 1990.

Ranskalaisista kertaalleen ovat voittaneet Didier Auriol (1992) ja Sebastien Ogier. Virolaisista Markko Märtin voitti 2003 ja Britanniaan voiton ovat vieneet Kris Meeke (2016) ja Elfyn Evans viime vuonna.

Tänak ja Loeb ovat siis ainoat ulkomaalaiset, jotka ovat voittaneet Keski-Suomessa useammin kuin kerran.

– Se on mahtavaa. Tunnen oikein hyvin tämän rallin historian ja kunnioitan näitä teitä. Tämä on paikka, jossa ralli on syntynyt, Tänak tunnelmoi.